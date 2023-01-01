إصابة 6 من قوات النظام بقصف تركي في حلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد بإصابة ستة عناصر من قوات النظام جراء قصف للقوات التركية بريف حلب الشمالي.

وقال المرصد إن القصف التركي استهدف نقطة لقوات النظام بقرية عقلمية في عفرين، مشيرا إلى أن القوات التركية قصفت قرى أخرى بريف حلب الشمالي.

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كما قصفت القوات التركية قرى حربل وأبين وخريبكة وتل مضيق وحساجك بريف حلب الشمالي.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا اليوم، مقتل عنصر من قوات النظام اليوم، متأثراً بجراحه التي أصيب بها مساء أمس، خلال الاشتباكات التي دارت بين فصائل "الجيش الوطني" من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على محور تادف بريف الباب شرقي حلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، بين "القوات الكردية" والنظام السوري من جهة، وفصائل "الجيش الوطني" الموالي لتركيا من جهة أخرى، على محور قرية عبلة بريف الباب شرقي محافظة حلب.

على صعيد متصل، استهدفت قوات النظام المتمركزة في مدينة تادف بريف حلب الشرقي، بالرشاشات الثقيلة الأحياء السكنية ودوار تادف وصوامع الحبوب في القسم الخاضع لسيطرة "الجيش الوطني" من مدينة تادف.