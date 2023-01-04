تركيا: سنواصل المفاوضات مع روسيا وسوريا حول المنطقة العازلة

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأربعاء أن أنقرة ستواصل المفاوضات مع موسكو ودمشق حول إنشاء منطقة عازلة بشمال سوريا.

كما قال وزير الدفاع التركي إنه "يمكن توسيع الدوريات المشتركة بين تركيا وروسيا في شمال سوريا".

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هذا وكان وزيرا الدفاع التركي والسوري قد اجتمعا في نهاية ديسمبر الماضي في موسكو.

وجاء ذلك بعد مؤشرات عدة خلال الأشهر الأخيرة على تقارب بين دمشق وأنقرة التي كانت تعد أبرز داعمي المعارضة السياسية والعسكرية منذ اندلاع النزاع عام 2011.

ولم يستبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان دعا نظيره السوري بشار الأسد مراراً إلى التنحي عند اندلاع النزاع ووصفه بـ"القاتل"، إمكانية عقد لقاء معه.

وأثار احتمال حصول مصالحة بين البلدين قلق قادة المعارضة السورية وكذلك واشنطن، فيما تؤيّد موسكو، الحليف الأبرز لدمشق، الأمر.