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بنويتسون خلال قتاله في سوريا
صورة لبنويتسون في سوريا

تصوّر مع جثث بسوريا.. السويد تسجن أحد مواطنيها 4 أشهر

أوباي جولبيب بنويتسون (44 عاماً) التقط صوراً ومقاطع فيديو مع جثث أو مصابين بجروح خطيرة مع رفع علامة النصر والإدلاء بتصريحات مُهينة

ستوكهولم - رويترز
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قالت محكمة سويدية، اليوم الأربعاء، إنها أدانت رجلاً بانتهاك القانون الدولي عندما التقط صوراً لنفسه مع جثث أو مصابين بجروح خطيرة فيما كان يشارك في القتال مع جماعة مسلحة عام 2012 في سوريا التي مزقتها الحرب.

وقال توماس أولسون محامي الرجل، اليوم الأربعاء، إن أوباي جولبيب بنويتسون (44 عاماً)، وهو مواطن سويدي غير اسمه القانوني عدة مرات، نفى التهم الموجهة إليه.

أوباي جولبيب بنويتسون
أوباي جولبيب بنويتسون

وأفادت المحكمة في بيان أن الجرائم تضمنت التقاط صور ومقاطع فيديو مع جثث أو مصابين بجروح خطيرة مع رفع علامة النصر والإدلاء بتصريحات مُهينة بهدف نشر هذه المواد على الإنترنت للدعاية للحرب.

وجاء في البيان: "المحكمة الجزئية قدرت أن هذا العمل يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي".

وذكرت المحكمة أنها لم تستطع تحديد ما إذا كان الأشخاص الذين ظهروا في الصور قتلى أم أحياء.

بنويتسون خلال قتاله في سوريا
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  • بنويتسون خلال قتاله في سوريا
  • بنويتسون خلال قتاله في سوريا
  • بنويتسون في صورة مع إحدى الجثث
(3 صور)
بنويتسون خلال قتاله في سوريا
بنويتسون خلال قتاله في سوريا
بنويتسون خلال قتاله في سوريا
بنويتسون خلال قتاله في سوريا
بنويتسون في صورة مع إحدى الجثث
بنويتسون في صورة مع إحدى الجثث
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ونص الحكم على أن أوباي جولبيب بنويتسون، المعروف أيضاً باسمي بيرلين جيلدو وناثان بينويتسون، كان وقت ارتكاب الجرائم عضواً في جماعة متطرفة تمارس العنف دون أن يذكر اسمها.

وقضت المحكمة بسجن بينويتسون، الذي عاد إلى السويد، أربعة أشهر. ولم يعلن أولسون عما إذا كان موكله سيستأنف الحكم.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع السوري، الذي اندلع بعد انتفاضة على الرئيس بشار الأسد عام 2011، أدى إلى مقتل أكثر من 350 ألف شخص منذ ذلك الحين.

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