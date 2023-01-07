سوريا.. اشتباكات عنيفة بين الأكراد وفصائل موالية لأنقرة
القوات التركية والفصائل الموالية لها كانت قصفت بأكثر من 25 قذيفة مدفعية وصاروخية، محيط قريتي أبين و صوغوناكي والمياسة بناحية شيراوا بريف عفرين
اندلعت بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، اشتباكات عنيفة بين فصائل سورية موالية لأنقرة والقوات الكردية شمال حلب.
وتبادل الطرفان قصفاً مدفعياً وصاروخياً، دون معلومات عن حجم الأضرار، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وكانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت، أمس الجمعة، بأكثر من 25 قذيفة مدفعية وصاروخية، محيط قريتي أبين و صوغوناكي والمياسة بناحية شيراوا بريف عفرين.
كذلك تزامن القصف مع استهداف القوات الكردية أحد المنازل في قرية صوغوناكي بطائرة درون انتحارية، واقتصرت الأضرار على الماديات فقط، وفق المرصد.
التلويح بعملية برية
يذكر أن تركيا هددت بعملية برية ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا الشهر الماضي، كما طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي يوم الخميس باتخاذ موقف حاسم لإخلاء الشمال السوري من المسلحين الأكراد.
أيضا أكد الرئيس التركي لنظيره الروسي، ضرورة اتخاذ خطوات "ملموسة" لإبعاد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية عن تل رفعت ومنبج بشمال سوريا.
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