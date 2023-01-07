عملية للأكراد شرق سوريا.. اعتقال 154 داعشياً
تمشيط 55 من القرى والمزارع شرقا ومساحات واسعة من الحدود السورية العراقية
في عملية استمرت 8 أيام واستهدفت عناصر تنظيم داعش، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها مقاتلون أكراد الجمعة عن اعتقال أكثر من 100 إرهابي.
وقالت قوات سوريا الديموقراطية في بيان، إنه خلال عمليات التمشيط ومداهمة الأوكار الإرهابية ألقت قواتها القبض على 154 عنصراً مطلوباً للقضاء.
154 عنصراً مطلوباً للقضاء
كما أوضحت أن من بين الموقوفين 102 من عناصر خلايا تنظيم داعش، و27 شخصا يشتبه في توفيرهم الدعم اللوجستي والدعائي للإرهابيين.
وقام مقاتلو قوات سوريا الديموقراطية بتمشيط 55 من القرى والمزارع في الشرق وكذلك مساحات واسعة من الحدود السورية العراقية، وفق البيان.
وأكد المقاتلون الأكراد أن العملية نُفذت بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، رغم عدم صدور تأكيد فوري من التحالف.
وأضافوا أن العملية أفشلت هجمات كانت ستستهدف مدينتي الحسكة والقامشلي اللتين تقطنهما غالبية من الأكراد، خلال عيدي الميلاد ورأس السنة.
معارك في سجن الحسكة
"صاعقة الجزيرة"
يذكر أن قوات سوريا الديموقراطية كانت أطلقت عملية أمنية تحت مسمى "صاعقة الجزيرة" الأسبوع الماضي، في أعقاب إفشال محاولة تنظيمتنظيم داعش تحرير عناصر له من سجن في الرقة التي كانت تعد معقل التنظيم.
عمليات ضد داعش في سوريا
ويسعى المقاتلون الأكراد للتأكيد على دورهم كشريك للدول الغربية في حملتها ضد التنظيم المتطرف وبينما تواصل تركيا التهديد بشن هجوم جديد يستهدف مناطق خاضعة لسيطرتهم.
ويُعد هجوم الرقة الأخير الأكبر ضد سجن منذ الهجوم الذي شنه العشرات من مقاتلي التنظيم على سجن غويران في مدينة الحسكة في كانون الثاني/يناير 2022، وأسفر عن فرار العشرات من السجناء المنتمين للتنظيم ومقتل المئات من الطرفين.
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