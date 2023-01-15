إضراب في مدارس لبنان.. والسبب تعليم اللاجئين السوريين!

ترفض ماجدة العودة إلى التعليم في المدرسة الرسمية قبل أن تفي وزارة التربية بوعودها لهم بتحسين رواتبهم التي تآكلت قيمتها مع إنهيار الليرة مقابل الدولار، وأن تلتزم أيضاً الجهات المانحة بواجباتها تجاههم، لأنهم يعلّمون الطلاب غير اللبنانيين.

ماجدة معلّمة في مدرسة الهرمل (البقاع) المتوسطة الرسمية شمال شرق لبنان، حيث إنتشر مقطع فيديو لزملاء لها من المدرسة يمنعن طلاباً لاجئين من التابعية السورية من الدخول إلى المدرسة بسبب الإضراب عن العمل.

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توقّف التعليم لغير اللبنانيين

ونتيجة لإعلان الأساتذة في المدارس الرسمية الإضراب العام والشامل إلى حين تحسين أوضاعهم المعيشية، ردّ وزير التربية على خطوة الاساتذة بالإعلان عن توقف التعليم في دوام بعد الظهر لغير اللبنانيين.

وقال المدير العام للوزارة "لا يجوز ألا يتعلم أبناؤنا، وأن يتعلم أولاد غيرنا. وبالتالي، نعلن توقف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين إلى حين التوصل إلى حل لمسألة التعليم قبل الظهر".

لن نتراجع عن قرارنا

وقالت ماجدة لـ"العربية.نت" "طالما أولادنا لا يذهبون الى المدرسة فلا تعليم للطلاب السوريين. هذا قرار إتّخذناه ولن نتراجع عنه قبل تحسين رواتبنا وإعطائنا بدل نقل، لأن لم يعد لدينا القدرة حتى لملئ سياراتنا بالوقود للتوجّه الى المدرسة نتيجة غلاء الاسعار".

كما أضافت "كيف أذهب الى المدرسة خلال دوام بعد الظهر وأعطي دروساً للاجئين السوريين وأولادي يلازمون البيت بسبب الإضراب؟ أين العدل في ذلك؟ "يسمحولنا فيا".

عتبنا على الجهات المانحة

وأبدت المعلّمة ماجدة عتبها على الأمم المتحدة والجهات المانحة، لأنها تموّل تعليم الطلاب السوريين على حساب اللبنانيين.

وقالت "لماذا لا يعاملون الطلاب اللبنانيين بالتساوي مع اللاجئين السوريين؟ لماذا لا يدفعون لنا حقنا مقابل تعليم الطلاب غير اللبنانيين؟ لم نعد نستطيع التحمّل. أوضاعنا المعيشية تزداد سوءاً ولم يعد أمامنا سوى اللجوء الى الإضراب لعلّ صوتنا يصل إلى المعنيين، وزارة التربية والجهات المانحة".

قرار ماجدة وزملائها الأساتذة في مختلف المناطق اللبنانية، إنعكس سلباً على علاء اللاجئ السوري الذي هرب من الحرب في بلاده عام 2011 ليستقرّ في إحدى قرى البقاع الشمالي.

أواظب على إرسال إبني إلى المدرسة

وقال لـ"العربية.نت" "أنه يواظب على إرسال إبنه إلى المدرسة الرسمية يومياً على رغم أن دوام بعد الظهر ليس مناسباً لأي طالب بشكل عام، لكن لا يحق لنا الإعتراض".

وأضاف "فرحت كثيراً بإدخال إبني إلى المدرسة بعد محاولات كثيرة مع إدارة المدرسة نتيجة الإكتظاظ، لكن فرحتنا لم تكتمل، ويبدو أن إضراب الأساتذة سيستمرّ إلى اجل غير مُسمّى".

وأمل علاء بفكّ الإضراب بعد تلبية مطالب الأساتذة، لأن إبنه يتوق للعودة إلى المدرسة.

حلّ بالتساوي بين اللبنانيين والسوريين

وفي السياق، أكدت مصادر وزارة التربية في لبنان لـ"العربية.نت" "أننا نتواصل مع الجهات المانحة الدولية من أجل إيجاد حلّ "بالتساوي" بين الطلاب اللبنانيين واللاجئين السوريين ويُنصف في الوقت نفسه الاساتذة".

وأوضحت "ان قرار وقف تعليم اللاجئين السوريين لم يكن هدفه الإنتقاص من حقهم بالتعليم، لكننا إتّخذناه إستباقاً لردّات فعل قد يلجأ إليها اهالي الطلاب اللبنانيين تجاه اللاجئين إذا إستمرّ إضراب الأساتذة فيُحرم اولادهم من التعليم في حين أن الطلاب السوريين يواصلون الدروس".



170 ألف طالب سوري

وكشفت مصادر وزارة التربية في لبنان "أن المدارس الرسمية في لبنان تحتضن اكثر من 170 ألف لاجئ سوري مسجلّين في حوالى 350 مدرسة رسمية في الدوام المسائي، في مقابل 235 ألف طالب لبناني".

مبلغ محدد لكل طفل سوري

وأشارت منظمة "هيومن رايتس واتش" التي تُعنى بقضايا حقوق الإنسان في تقرير السنة الماضية، إلى "أن المانحين الدوليين يدفعون للبنان مبلغاً محدداً لكل طفل سوري لاجئ مسجّل في المدرسة.

وشغل قرار وزارة التربية في لبنان الإعلان عن توقّف الدروس في مدارس بعد الظهر لغير اللبنانيين، الرأي العام المحلي والخارجي لجهة حق الأطفال بالتعلّم.

الائتلاف السوري المعارض

وكان الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، طالب الحكومة اللبنانية بالعدول عن قراراها وقف تعليم اللاجئين في المدارس الحكومية.

ودان الائتلاف في بيان الممارسات التي يتعرض لها الطلاب السوريون في لبنان، والتي أدت إلى تعليق تعليمهم وسلب أحد حقوق اللاجئين المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية".