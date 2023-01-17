بعد لقاء الأسد والمقداد.. وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات بتركيا

يُجري وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى تركيا، حيث يلتقي عدداً من كبار المسؤولين، لمناقشة الوضع في سوريا، وكذلك المفاوضات الأخيرة بين وزراء الدفاع لكل من روسيا وسوريا وتركيا.

وقالت مصادر إن زيارة عبداللهيان تأتي استكمالا لما بدأه في دمشق بعد لقائه الرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجيته فيصل المقداد.

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زيارة عبداللهيان إلى أنقرة تسبق زيارة مرتقبة لنظيره التركي جاويش أوغلو إلى واشنطن، حيث يُطلع خلالها المسؤولين الأميركيين على مسار التقارب بين دمشق وأنقرة، في ظل رفض أميركي لهذا التقارب.

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قال، السبت، إنه سيتعين على تركيا إنهاء وجودها العسكري في بلاده لتحقيق تقارب كامل.

وقال المقداد بعد لقائه مع نظيره الإيراني في دمشق: "لا يمكن الحديث عن إعادة العلاقات الطبيعية مع تركيا من دون إزالة الاحتلال".

وأضاف المقداد أن أي اجتماع بين الرئيس بشار الأسد والقيادة التركية يعتمد على "إزالة أسباب النزاع".

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية تأجيل المحادثات التي كانت مزمعة اليوم الثلاثاء بين وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وقالت الخارجية في بيانها: "تقرر تأجيل المحادثات بين وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ووزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، التي كان من المقرر إجراؤها في 17 يناير حتى موعد لاحق بعد اتفاق الطرفين على ذلك"، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الروسية.