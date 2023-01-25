مقتل 3 من قسد بهجوم في دير الزور.. وأصابع الاتهام تشير لداعش

قتل 3 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في هجوم يرجح أنه لتنظيم "داعش" في ريف دير الزور شرق البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء.
واستهدف مسلحان على دراجة نارية، يرجح أنهما تابعان لـ"داعش"، حاجزاً لقسد بالأسلحة الخفيفة في قرية الحوايج بريف دير الزور الشرقي، ثم فرا هاربين.
اعتقال 3 دواعش
يذكر أن القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم)، كانت أعلنت، الأحد، أن القوات الأميركية اعتقلت 3 أعضاء في "داعش" خلال عملية شرق سوريا.
وقالت في بيان إن بين المعتقلين مسؤولاً لوجستياً ورجلاً يعمل وسيطاً للتنظيم، أما الثالث فوصف بأنه "مرتبط" بالتنظيم، لافتة إلى إصابة مدني بجروح طفيفة في الهجوم الذي نفذ براً وبطائرة هليكوبتر.
14 عملية
يشار إلى أنه خلال الفترة الماضية، كثف التنظيم عملياته بمعدل 14 عملية في مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك رغم الحملات الأمنية الموسعة المضادة التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من قوات التحالف الدولي ضده.
فيما حذر مسؤولون عسكريون ومصادر بالأمن القومي الأميركي من أن عودة تنظيم داعش الإرهابي التي لطالما كانت هناك مخاوف بشأنها قد تحدث في 2023، في ظل ظروف مهيأة بالشرق الأوسط وإفريقيا، على رأسها إمكانية شن تركيا عملية برية.
-
احتجاجات الدولار.. تظاهرات بمحيط البنك المركزي في بغدادانطلاق تظاهرات حاشدة وسط إجراءات أمنية مشددة في بغداد العراق
-
هل تتخلى سويسرا عن الحياد من أجل أوكرانيا؟لجنة برلمانية تقترح تعديل قانون الحياد للسماح بتصدير أسلحة إلى كييف العرب والعالم
-
موسكو: المناقشات مع الغرب بشأن الخطوط الحمراء شيء من الماضيوسط تصاعد التوتر بين روسيا والغرب، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن المناقشات مع الغرب بشأن "الخطوط الحمراء" أصبحت شيئاًَ من ... العرب والعالم