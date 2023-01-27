ميليشيات إيران تنقل مدربين تابعين لها ولحزب الله من دمشق لدير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الميليشيات الإيرانية نقلت، اليوم الجمعة، مجموعة من المدربين والعناصر من الإيرانيين و"حزب الله" اللبناني من دمشق إلى مدينة دير الزور عبر طائرة شحن "يوشن" تابعة للنظام انطلقت من مطار دمشق الدولي.

وأوضح المرصد السوري أن طائرة شحن من نوع "يوشن" تابعة للنظام، انطلقت من مطار دمشق الدولي صباح اليوم محملة بـ125 شخصا من المدربين الإيرانيين و"حزب الله" اللبناني، وعناصر سوريين تلقوا تدريبات على يد "حزب الله" اللبناني في محيط دمشق.

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وأضاف أنه تم اليوم وصول مجموعة من العناصر المحلية التابعة للميليشيات الإيرانية إلى مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، حيث قدمت المجموعة من ريف حلب وحمص، وذلك بهدف تلقي تدريبات في حقول التدريب الخاصة بالميليشيات الإيرانية.

وحسب نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المجموعة يقدر عددها بـ70 عنصرا وستتلقى تدريبات في حقول ضمن البوكمال، إضافة لمعسكرات تدريب في ريف دير الزور الغربي يشرف عليها مدربون إيرانيون وعناصر من ميليشيات "حزب الله" اللبناني.