ألغام حزب الله أم لا.. رواية إسرائيلية جديدة عن تسلل الجولان

قدم الجيش الإسرائيلي، الاثنين، رواية جديدة بشأن مقتل مسلحين اجتازا الحدود من داخل الأراضي السورية.

وقال في بيان، إن استطلاعات جيش الدفاع رصدت، الأحد، مشتبهاً بهما مسلحين اجتازا خط الحدود من داخل الأراضي السورية نحو إسرائيل، واقتربا من السياج الأمني في منطقة جنوب هضبة الجولان.

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"ليست تخريبية"

كما أضاف أن "قوة عسكرية تم استدعاؤها للمنطقة باشرت الأنظمة المعروفة لتوقيف المشتبه بهما، التي تضمنت إطلاق نار أصاب أحد المشتبه فيهما". كذلك لفت إلى أن "القوة العسكرية قدمت العلاج للمصاب لكنه توفي فيما بعد، أما المشتبه به الثاني فعاد إلى سوريا".

غير أن "التحقيق الأولي أوضح كما يبدو أن خلفية الحادث ليست تخريبية ويتم التحقيق في ملابساته"، في إشارة إلى أن الحادث ليس أمنياً.

"لصالح حزب الله"

في المقابل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أن أحد العاملين لصالح ميليشيا حزب الله اللبناني قتل وأصيب آخر جراء استهدافهما من قبل جنود إسرائيليين بعد اقتحام حرش كودنة داخل الخط الفاصل مع الجولان ضمن محافظة القنيطرة.

وقال إنه من المرجح أنهما كانا ينفذان مهمة استطلاع وزراعة ألغام في المنطقة.

يذكر أنه في 26 يناير، فجّرت إسرائيل حقل ألغام بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، حيث تعمل على إزالة الألغام في المنطقة، والتوغل داخل الخط الفاصل.