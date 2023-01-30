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الحافلة التي كانت تقل الجنود
الحافلة التي كانت تقل الجنود (سانا)
سوريا والأسد

درعا.. انفجار عبوة ناسفة بحافلة تقل عناصر من الأمن السوري

العربية.نت
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أفادت وزارة داخلية النظام السوري بإصابة 15 عنصراً من قوى الأمن الداخلي بجروح، جراء استهداف حافلة تقلهم اليوم الاثنين، بعبوة ناسفة على طريق عام دمشق درعا.

مقتل اثنين من قوات النظام وإصابة آخرين بانفجار بريف درعا سوريا مقتل اثنين من قوات النظام وإصابة آخرين بانفجار بريف درعا

وقالت الوزارة في بيان إنه "خلال تنفيذ عناصر قوى الأمن الداخلي مهامهم في درعا، وأثناء عودتهم إلى دمشق، استهدف إرهابيون بعبوة ناسفة حافلة المبيت التي تقلهم قرب جسر خربة غزالة على أوتوستراد دمشق درعا، ما أدى إلى إصابة خمسة عشر عنصراً بجروح متفاوتة، سبعة منهم إصابتهم خطيرة"، بحسب ما نقلت وكالة "سانا".

كما أضافت الوزارة أن "دوريات من مختلف الوحدات الشرطية في محافظة درعا حضرت على الفور، وتم إسعاف الجرحى إلى عدة مشاف"، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف المنفذين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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