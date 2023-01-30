سوريا والأسد
درعا.. انفجار عبوة ناسفة بحافلة تقل عناصر من الأمن السوري
وضع القراءة
100% حجم الخط
أفادت وزارة داخلية النظام السوري بإصابة 15 عنصراً من قوى الأمن الداخلي بجروح، جراء استهداف حافلة تقلهم اليوم الاثنين، بعبوة ناسفة على طريق عام دمشق درعا.
وقالت الوزارة في بيان إنه "خلال تنفيذ عناصر قوى الأمن الداخلي مهامهم في درعا، وأثناء عودتهم إلى دمشق، استهدف إرهابيون بعبوة ناسفة حافلة المبيت التي تقلهم قرب جسر خربة غزالة على أوتوستراد دمشق درعا، ما أدى إلى إصابة خمسة عشر عنصراً بجروح متفاوتة، سبعة منهم إصابتهم خطيرة"، بحسب ما نقلت وكالة "سانا".
مادة اعلانية
كما أضافت الوزارة أن "دوريات من مختلف الوحدات الشرطية في محافظة درعا حضرت على الفور، وتم إسعاف الجرحى إلى عدة مشاف"، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف المنفذين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
اقرأ أيضاً
-
تحديث ويندوز 11 القادم.. 5 ميزات متوقعةطرحت شركة مايكروسوفت، الخميس الماضي، تحديث ويندوز 11 التراكمي Windows 11 22H2 KB5022360، الذي يتضمن 15 إصلاحاً.وهذا التحديث هو جزء من تحديث مايكروسوفت ... تكنولوجيا
-
صور مسيئة وطلاق.. الفنان حسن يوسف يقاضي قناتين على "يوتيوب"من بين الأخبار الكاذبة التى تم ترويجها خبر تحت عنوان "طلاق حسن يوسف وشمس البارودي" بعد 50 سنة زواج مصر
-
"هجماتهم فشلت".. كييف تنفي تقدم الروس في فوغليداربعد إعلان موسكو أن قواتها تتقدم قرب مدينة فوغليدار جنوب باخموت شرق أوكرانيا، نفت كييف اليوم الاثنين، تلك الأنباء جملة وتفصيلا.فقد أكد المتحدث باسم ... العرب والعالم
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية