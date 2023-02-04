بوغدانوف: "الاجتماع العسكري" مع أنقرة ودمشق في فبراير

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، عن إجراء مشاورات حول الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية موسكو والنظام السوري وتركيا.

وقال بوغدانوف لوسائل إعلام روسية، السبت: "نتعامل مع موضوع عقد اجتماع وزاري، أجرينا مشاورات هنا مع وفدي كل من سوريا وإيران، ونحن على اتصال مع شركائنا الأتراك عبر السفارات"، مؤكداً أن "العمل على هذا الصعيد مستمر، لكن لا توجد مواعيد نهائية حتى الآن".

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الخبراء العسكريون

أما بخصوص إجراء مشاورات على مستوى الخبراء العسكريين لروسيا وتركيا والنظام السوري، فأوضح أنه "عقب اجتماع 28 ديسمبر (2022) لوزراء دفاع الدول الثلاث (روسيا، سوريا، تركيا)، أعلنت الأطراف أنها ستعقد في فبراير 2023 أول اجتماع لها على مستوى الخبراء ضمن هذه الصيغة".

أتى ذلك بعد أن صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الخميس، بأن وفوداً عسكرية من بلاده وروسيا والنظام السوري ستجري محادثات على مستوى تقني قريباً.

أرضية لتسوية سياسية شاملة؟

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أعلن في 15 ديسمبر 2022، أنه دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين لعقد اجتماع ثلاثي بمشاركة رئيس النظام السوري بشار الأسد، على أن تسبق هذه القمة مفاوضات على مستوى ممثلي الأجهزة الأمنية ووزراء الدفاع والخارجية.

وفي 28 ديسمبر 2022، عُقدت في موسكو مشاورات بين وزراء دفاع روسيا والنظام السوري وتركيا، في إطار عملية تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.

فيما ترى أنقرة أن هذه المشاورات يمكن أن تخلق أرضية لتسوية سياسية شاملة للوضع في سوريا، بما في ذلك حل مشكلة اللاجئين.