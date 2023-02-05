المرصد السوري: فصيل موالٍ لإيران يسلم مقراً في دير الزور لحزب الله

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أن فصيلا مواليا لإيران أخلى أحد مقراته العسكرية في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي وسلمه لعناصر تابعة لحزب الله اللبناني.

وأوضح المرصد نقلا عن مصادر أن لواء "فاطميون" الأفغاني الموالي لإيران أخلى أحد مقراته داخل المربع الأمني في الميادين وسلمه بشكل "كامل" لعناصر حزب الله.

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وأضافت المصادر أن الفصائل الموالية لإيران أخلت أيضا سجنا في المدينة عقب وقوع هجمات في البوكمال.

وأواخر العام الماضي، بدأت الميليشيات الموالية لإيران في سوريا بتغيير مواقعها لاسيما في ريف محافظة دير الزور، بعد استهداف إسرائيلي لعدد من مواقعها في ريفي حلب والعاصمة دمشق.

كما نقلت منصّات الصواريخ التي نصبتها في منطقة تقع ضمن مدينة الميادين، باتجاه محطة ضخ النفط الثانية جنوب محافظة دير الزور.

وتتركز مواقع الميليشيات الإيرانية عامة، غرب نهر الفرات في محافظة دير الزور، حيث تحصل على الإمدادات من العراق عبر معبر البوكمال الحدودي.

كما يقدر عدد من المراقبين وجود نحو 15 ألف عنصر من المجموعات العراقية والأفغانية والباكستانية الموالية لإيران في دير الزور وحدها، وتحديداً المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية ودير الزور مروراً بالميادين.