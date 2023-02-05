المرصد السوري: فصيل موالٍ لإيران يسلم مقراً في دير الزور لحزب الله
الفصائل الموالية لإيران أخلت أيضاً سجناً في مدينة الميادين بدير الزور عقب وقوع هجمات في البوكمال
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أن فصيلا مواليا لإيران أخلى أحد مقراته العسكرية في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي وسلمه لعناصر تابعة لحزب الله اللبناني.
وأوضح المرصد نقلا عن مصادر أن لواء "فاطميون" الأفغاني الموالي لإيران أخلى أحد مقراته داخل المربع الأمني في الميادين وسلمه بشكل "كامل" لعناصر حزب الله.
وأضافت المصادر أن الفصائل الموالية لإيران أخلت أيضا سجنا في المدينة عقب وقوع هجمات في البوكمال.
وأواخر العام الماضي، بدأت الميليشيات الموالية لإيران في سوريا بتغيير مواقعها لاسيما في ريف محافظة دير الزور، بعد استهداف إسرائيلي لعدد من مواقعها في ريفي حلب والعاصمة دمشق.
كما نقلت منصّات الصواريخ التي نصبتها في منطقة تقع ضمن مدينة الميادين، باتجاه محطة ضخ النفط الثانية جنوب محافظة دير الزور.
وتتركز مواقع الميليشيات الإيرانية عامة، غرب نهر الفرات في محافظة دير الزور، حيث تحصل على الإمدادات من العراق عبر معبر البوكمال الحدودي.
كما يقدر عدد من المراقبين وجود نحو 15 ألف عنصر من المجموعات العراقية والأفغانية والباكستانية الموالية لإيران في دير الزور وحدها، وتحديداً المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال الحدودية ودير الزور مروراً بالميادين.
-
مجدداً.. القاتل الصامت يبيد عائلة بأكملها بالجزائرأكثر من 60 قتيلاً منذ مطلع العام جراء مثل هذه الحوادث المغرب العربي
-
وزير دفاع اليمن: تساهل المجتمع الدولي مع الحوثي يهدد استقرار المنطقةجاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن مع وفد المعهد الديمقراطي الأميركي برئاسة مدير المعهد في الشرق الأوسط ليزلي كامبل، حيث جرى مناقشة تنسيق الجهود وتعزيز التعاون في محاربة الإرهاب والتطرف اليمن
-
فنانة مصرية ترد على منتقدها: "مخدتش من جيبك عشان أشتري شقة"قالت الفنانة المصرية نشوى مصطفى إنها لم تكن تملك إمكانية شراء كتب الجامعة ثقافة وفن