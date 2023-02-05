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وزير الدفاع التركي خلوص أكار (فرانس برس)
وزير الدفاع التركي خلوص أكار (فرانس برس)
سوريا والأسد

تركيا تعلن اجتماعا عسكريا مع سوريا وروسيا الشهر الحالي

الاجتماع سيضم وفودا فنية من وزارات الدفاع والاستخبارات في سوريا وروسيا وتركيا

تاس
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أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن الوفود العسكرية لتركيا وسوريا وروسيا ستعقد اجتماعا خلال فبراير في إطار تطوير الحوار الثلاثي الذي انطلق في نهاية العام الماضي.

وقال أكار لصحيفة "سوزجو" التركية، اليوم الأحد: "في فبراير، استكمالاً للقاء الثلاثي بصيغة سوريا-روسيا-تركيا، ستجتمع وفود فنية من وزارات الدفاع والاستخبارات، والحوار سيستمر".

ولم يذكر الوزير التركي أي تفاصيل عن موعد ومكان الاجتماع.

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يُذكر أنه في 28 ديسمبر الماضي، عُقدت في موسكو مشاورات بين وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، في إطار عملية تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، حيث ترى أنقرة أن هذه المشاورات يمكن أن تخلق أرضية لتسوية سياسية شاملة للوضع في سوريا، بما في ذلك تسوية مشكلة اللاجئين.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 15 ديسمبر الماضي، أنه اقترح لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماع ثلاثي بمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد، على أن تسبق هذه القمة مفاوضات على مستوى ممثلي الأجهزة الأمنية ووزراء الدفاع والخارجية.

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