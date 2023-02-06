حزن بالأردن.. وفاة نجم كرة قدم سوري بالزلزال المدمر

توفي نجم الفرق الأردنية "الفيصلي" و"الجزيرة" و"الوحدات" السابق، السوري نادر جوخدار، في الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر الاثنين، رفقة نجله تاج.

وكان جوخدار تألق في الملاعب الأردنية، ووضع بصمته كأحد أبرز المهاجمين في الألفية الجديدة، وخصوصا في فترة تمثيله للنادي "الفيصلي".

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وكتب الاتحاد السوري على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يتقدم بأحر العزاء لأسرة نجم منتخب سوريا الأسبق نادر جوخدار ولعائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر اليوم، ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين".

وشغل جوخدار مركز الهجوم مع نادي "الوثبة" ثم احترف مع الفيصلي والوحدات الأردنيين حتى انتهاء مسيرته في 2008.

كما دافع جوخدار عن ألوان منتخب سوريا بين 1995 و1997 وشارك معه في كأس آسيا 1996، ودرّب نادي "السلام زغرتا" اللبناني العام الماضي.





الفيصلي ينعاه

ونعى النادي "الفيصلي" الأردني عبر صفحته الرسمية الجوخدار الذي وافته المنية هو ونجله إثر الزلزال الذى ضرب دولة سوريا صباح اليوم.

وكذلك نعى مهاجم النادي "الفيصلي" السابق مؤيد سليم زميله في الفريق الجوخدار عبر منشور على صفحته الشخصية على "فيسبوك" كتب فيه: "الله يرحمك ويغفرلك مأواك الجنة بإذن الله تعالى الأخ الصديق نادر جوخدار في ذمة الله عقب الزلزال الذي ضرب العديد من الدول العربية وتركيا نسأل الله الرحمة والمغفرة للجميع من فقدناهم".

كما نعى الصحافي الرياضي الأردني محمد حسيبا، نجم المنتخب السوري قائلا: "نجم الفيصلي والوحدات السابق السوري نادر جوخدار في ذمة الله إثر الزلزال الذي ضرب سوريا صباح اليوم، رحمة الله عليه وعلى جميع المتوفين وخالص العزاء لسوريا الشقيقة بهذا المصاب الجلل.. الرحمة يارب".