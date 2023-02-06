زلزال تركيا يضرب سوريا.. مقتل وجرح العشرات

تضاربت المعلومات حول الأضرار وضحايا زلزال ضرب تركيا ووصلت آثاره المدمرة إلى سوريا.

وفيما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن مقتل 42 وإصابة أكثر من 200 في حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا فجر اليوم الاثنين، ذكر مصدر طبي أن عدد القتلى بلغ 62 قتيلا حتى الآن كما ذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن عدد القتلى تجاوز المئة.

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وقال الدفاع المدني السوري الذي يعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة اليوم الاثنين إن الزلزال القوي الذي هز تركيا وشمال سوريا خلف "عشرات الضحايا والناس العالقين تحت أنقاض" المباني المنهارة في شمال غرب البلاد.



جرحى ودمار في سوريا جرحى ودمار في سوريا

وأضاف الدفاع المدني، المعروف باسم الخوذ البيضاء، في منشور على تويتر أن المجموعة التطوعية تعمل على إنقاذ الموجودين على قيد الحياة.

وضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، وقد خلف العشرات من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا، إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج. ولا يوجد حصيلة دقيقة بأعداد القتلى والجرحى حيث أن الأعداد في ازدياد مستمر.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات بالقرب من مدينة كهرمان مرعش بجنوب تركيا، بينما قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إنه يجري تقييم احتمال حدوث موجات مد عملاقة "تسونامي".