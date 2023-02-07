ألمانيا: على روسيا الضغط على نظام الأسد ليسمح بدخول المساعدات

دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، جميع الأطراف الدولية، ومنها روسيا، للضغط على النظام السوري للسماح بالمساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال.

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحافي في برلين مع وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزوبان إن بلادها ستقدم مليون يورو إضافية لمؤسسة مالتيزر إنترناشونال، وإنها تعمل على إتاحة المزيد من المساعدات المالية لشركاء آخرين في مجال العمل الإنساني لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا.

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وأضافت بيربوك أن ألمانيا تضغط أيضا من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

إلى ذلك، أعلنت إدارة الكوارث التركية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 3432 قتيلاً و21103 إصابات.

الطقس يعرقل المساعدات

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، قد أفاد بوقت سابق أن عدد القتلى جراء الزلزال الذي كان مركزه جنوب شرقي بلاده ارتفع إلى 3419، وأن الظروف الجوية القاسية تعرقل توصيل المساعدات إلى المناطق المتضررة وعمليات الإنقاذ.

وقال أوقطاي، في تصريحات للصحافيين، إنه سيُسمح فقط لعربات الإنقاذ ونقل المساعدات بدخول ومغادرة خطاي وقهرمان مرعش وأديامان، وهي 3 من أكثر الأقاليم تضرراً، وفق رويترز.

1621 قتيلا في سوريا

أما في سوريا، فقد قُتل ما لا يقل عن 1621 وأصيب الآلاف في أعقاب عدد من الزلازل والهزات الارتدادية المميتة بتركيا المجاورة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء النظام السوري الرسمية بأن 812 قتيلاً و1449 مصاباً سقطوا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس الخاضعة لسيطرة النظام، في حصيلة غير نهائية.

عدد مرشح للزيادة

بدوره قال فريق الإنقاذ التابع للخوذ البيضاء إن ما لا يقل عن 790 شخصاً قتلوا في شمال غربي سوريا، الذي تسيطر عليه المعارضة وأصيب 2200، وإن عدد القتلى مرشح للزيادة.

يشار إلى أنه بذلك يتجاوز العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا 5000 قتيل.

وهناك مخاوف من أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع بهذه الوتيرة، خاصة أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن قرابة 20 ألف شخص لقوا مصرعهم.

عشرات الهزات الارتدادية

يذكر أن الزلزال الأول وقع الاثنين عند الساعة 4.17 (01.17 بتوقيت غرينتش) على عمق نحو 17.9 كيلومتراً وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كيلومتراً من الحدود السورية.

وأعقب ذلك عشرات الهزات الارتدادية، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7.5 درجة عند الساعة 10.24 بتوقيت غرينتش جنوب شرقي تركيا على مسافة 4 كيلومترات من مدينة إكينوزو.