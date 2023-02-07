الأمم المتحدة: المساعدات لمتضرري الزلزال في سوريا عالقة

قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن تدفق مساعدات المنظمة المهمة من تركيا إلى شمال غرب سوريا توقف مؤقتاً بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق ومشاكل لوجستية أخرى مرتبطة بالزلزال العنيف الذي ضرب البلدين أمس الاثنين.



وأضافت ماديفي سون سوون المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لرويترز "بعض الطرق معطلة والبعض الآخر لا يمكن الوصول إليه. هناك مشكلات لوجستية تحتاج إلى حل".





كما أوضحت "ليس لدينا صورة واضحة عن موعد استئنافها".

في سياق متصل، أفاد مراسل العربية/الحدث بارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا إلى 1604.

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نتائج كارثية

بدوره، قال رئيس منظمة الهلال الأحمر السوري خالد حبوباتي اليوم الثلاثاء إن نتائج الزلزال الذي شهدته سوريا "كارثية"، وهناك حاجة لمعدات ثقيلة وسيارات إسعاف وإطفاء لتتمكن المنظمة من مواصلة عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض.



وأشار إلى أن هذا يحتاج إلى رفع العقوبات عن سوريا بأسرع وقت.

وكانت أحدث إحصائية لوزارة الصحة السورية أفادت بأن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 812 وفاة و1449 إصابة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس إضافة إلى ريف إدلب، مشيرة إلى أن هذا الإحصاء غير نهائي.