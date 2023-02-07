بعد الزلزال.. فرار 20 داعشياً من سجن في شمال غرب سوريا

نفذ نزلاء سجن في شمال غرب سوريا الاثنين عصياناً بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، وقد تمكّن 20 منهم على الأقل من الفرار من المنشأة التي تضم سجناء غالبيتهم أعضاء في تنظيم داعش، وفق ما أفاد مصدر في السجن لوكالة "فرانس برس".

ويحتجز السجن التابع للشرطة العسكرية في بلدة راجو قرب الحدود التركية نحو ألفي سجين، قرابة 1300 منهم يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، بحسب المصدر. كما يضم السجن أيضاً مقاتلين من قوات يقودها أكراد.

مادة اعلانية

وقال المسؤول في سجن راجو الذي تسيطر عليه فصائل موالية لتركيا: "بعد أن ضرب الزلزال، تأثر سجن راجو، ومساء اليوم.. بدأ عصيان من قبل السجناء الذين سيطروا على أقسام من السجن".

وأضاف: "هرب من السجن قرابة 20 شخصاً حسب تقديرات السجن الأولية، ويعتقد انهم من سجناء تنظيم داعش".

وأشار المصدر الى أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات أعقبته عشرات الهزات الارتدادية في المنطقة ما تسبب بتصدع جدران السجن وأبوابه.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه لم يستطع التحقق ما إذا كان سجناء قد فروا، لكنه أكد حصول عصيان.

وأعلنت الحكومة السورية وهيئات إغاثة أن نحو 1444 شخصا قتلوا الاثنين في سوريا جراء الزلزال المدمر الذي كان مركزه في جنوب غرب تركيا.

وأفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق عن مقتل 733 شخصاً وإصابة أكثر من 2100 آخرين.

وتأتي حادثة راجو في أعقاب هجوم لتنظيم داعش في كانون الأول/ديسمبر استهدف مجمعاً أمنياً في الرقة، عاصمة داعش في سوريا، بهدف تحرير رفاقهم الماطرفين من سجن هناك.

وأدى الهجوم الفاشل الى مقتل ستة من أفراد القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على المنطقة.