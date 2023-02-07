زلزال سوريا.. ارتفاع عدد القتلى في مناطق المعارضة إلى 900

قال فريق الإنقاذ التابع للخوذ البيضاء إن 900 شخص على الأقل لقوا حتفهم في شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة، وأصيب 2300 آخرون ومن المتوقع أن ترتفع الأعداد "بشكل كبير".

فيما أفادت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) بأن 812 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 1449 في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب وطرطوس التي تسيطر عليها الحكومة.

مادة اعلانية

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين ودمر آلاف المباني، ومن بينها العديد من البنايات السكنية والمستشفيات، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون "الحصائل أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.

هزات ارتدادية

وسجل الاثنين ما لا يقل عن 185 هزة ارتدادية تلت الزلزالين الأولين اللذين بلغت قوتهما 7,8 درجة خلال الليل والآخر بقوة 7,5 عند الظهر ومركزهما في جنوب شرقي تركيا.

كذلك وقعت هزات ارتدادية خلال الليل الماضي وقبيل فجر الثلاثاء كان أقواها واحدة بلغت 5,5 درجة عند الساعة 09,13 بالتوقيت المحلي (03,13 ت.غ) على مسافة تسعة كيلومترات جنوب شرقي غولباشي في جنوب تركيا.