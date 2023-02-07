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Workers and security forces process aid from Red Crescent that will be shipped on a plane of emergency relief to Syria to support victims of the deadly earthquake, at a military airbase near Baghdad International Airport in Baghdad, Iraq, February 6, 2023. REUTERS/Ahmed Saad
مساعدات عراقية لدمشق إثر الزلزال
زلزال تركيا

سوريا: أي مساعدات نتلقاها بعد الزلزال ستصل لكل مواطنينا

السفير السوري لدى الأمم المتحدة رفض فكرة فتح نقاط عبور جديدة مخصصة لنقل المساعدات لمناطقة سيطرة الفصائل

العربية.نت
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أكدت سوريا الاثنين أن أي مساعدات إنسانية تتلقاها لمواجهة تبعات الزلزال ستصل الى كل السوريين في كافة أرجاء البلاد، على الرغم من عدم بسط دمشق سيطرتها على جميع أراضيها.

وأدى زلزال مدمر بلغت قوته 7.8 درجات الى مقتل الآلاف الاثنين في جنوب شرق تركيا وفي سوريا المجاورة.

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بسام صباغ للصحافيين في نيويورك إنه في حال تقديم أي مساعدات لسوريا فإنها ستصل لكل السكان.

وأضاف صباغ بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لنقل طلب الحكومة السورية للمساعدة "نؤكد للأمم المتحدة استعدادنا للتنسيق لتقديم المساعدات الإنسانية لكل السوريين في كافة أرجاء البلاد".

الدمار الذي خلفه الزلزال في تركيا
الدمار الذي خلفه الزلزال في تركيا

وشدد "نحن مستعدون للعمل مع كل من يرغب بتقديم المساعدة للسوريين في جميع أرجاء سورية".

وحالياً تصل المساعدات الى المناطق التي تسيطر عليها الفصائل عبر تركيا بفضل آلية انشئت عام 2014 بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي.

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لكن دمشق وحليفتها موسكو تعترضان على هذه الآلية وتعتبرانها انتهاكاً للسيادة السورية، وبمرور الوقت جرى تقليص المعابر المخصصة للمساعدات من أربعة الى واحد بضغط من روسيا والصين.

وعندما سئل صباغ الاثنين عن احتمال فتح نقاط عبور جديدة لمواجهة تداعيات الزلزال، بدا رافضاً للفكرة.

وشدد قائلاً: "قلت نحن مستعدون للعمل مع كل من يرغب بتقديم المساعدة للسوريين من داخل سوريا".

وأضاف "الوصول من داخل سوريا متاح، لذا فإن من يرغب بمساعدة سوريا بإمكانه التنسيق مع الحكومة ونحن سنكون على استعداد للقيام بذلك".

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