فيديو مؤثر لإنقاذ طفلة سورية من بين الركام.. سمعت أباها فتحركت

رغم القصص المأساوية التي خلفها الزلزال المدمر في كل من سوريا وتركيا، إلا أن هناك مقاطع مصورة تحمل حياة جديدة لأجساد صغيرة غطاها الركام.

فقد أظهر مقطع فيديو لحظة انتشال طفلة على قيد الحياة من بين الأنقاض في منطقة جندريس بريف حلب بعد الزلزال المدمر.

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وكان رجال الإنقاذ يحاولون إخراج الصغيرة التي كان جسدها بين الأنقاض، وخاطبها أحدهم وهو يقول لها "يا عمو نور.. حاكي للبابا.. البابا هون". الأمر الذي تفاعلت معه الطفلة ودفعها لأن تتحرك وتنظر إلى والدها والتراب يغطي وجهها.

"يا عمو نور .. البابا هون".. لحظة انتشال طفلة على قيد الحياة من بين الأنقاض في منطقة جندريس بريف #حلب بعد الزلزال المدمر #العربية #سوريا pic.twitter.com/7P6KItrY43 — العربية (@AlArabiya) February 7, 2023

وفي سوريا، فقد قُتل ما لا يقل عن 1621 وأصيب الآلاف في أعقاب عدد من الزلازل والهزات الارتدادية المميتة بتركيا المجاورة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء النظام السوري الرسمية بأن 812 قتيلاً و1449 مصاباً سقطوا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس الخاضعة لسيطرة النظام، في حصيلة غير نهائية.

بدوره قال فريق الإنقاذ التابع للخوذ البيضاء إن ما لا يقل عن 790 شخصاً قتلوا في شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة وأصيب 2200، وإن عدد القتلى مرشح للزيادة.

يشار إلى أنه بذلك يتجاوز العدد الإجمالي لقتلى الزلزال في تركيا وسوريا 5000 قتيل.

يذكر أن الزلزال الأول وقع الاثنين عند الساعة 4.17 (01.17 بتوقيت غرينتش) على عمق نحو 17.9 كيلومتراً وفق المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كيلومتراً من الحدود السورية.

وأعقبت ذلك عشرات الهزات الارتدادية، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7.5 درجات عند الساعة 10.24 بتوقيت غرينتش جنوب شرقي تركيا على مسافة 4 كيلومترات من مدينة إكينوزو.