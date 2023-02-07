فيديو يدمي القلب من سوريا.. أب يبكي رضيعه: وجعت قلبي.. ياريت أنا ولا أنت

عاشت كل من تركيا وسوريا لحظات مروعة شهدت قصصاً مأساوية بعدما وقع زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجات، تلاه بعد ساعات قليلة زلزال آخر بلغت قوته 7.5 درجات، فجر أمس الاثنين.

فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرا، لأب وهو يحمل رضيعه الذي قتل في مدينة جنديريس شمال غرب سوريا، جرّاء الزلزال المدمر.

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وبعد انتشال الطفل، قام والده بأخذه من أيدي أحد الأشخاص الذين ساعدوا بانتشاله من تحت الأنقاض وجلس على الأرض وبين يديه الرضيع بغطاء أبيض وأحمر اللون ويقبله وهو جثة هامدة، ويكرر قائلاً "يا روحي أنت يا روحي.. كسرت قلبي.. وجعت قلبي يا أبوي".

كما يضيف "ياريت أنا ولا أنت".

الأقوى في المنطقة

وارتفعت حصيلة القتلى والجرحى جراء الزلزال الذي يعد الأقوى في المنطقة منذ نحو قرن، فقد أعلنت السلطات ومنقذون اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 1602 قتلوا وأصيب الآلاف في سوريا في أعقاب عدد من الزلازل والهزات الارتدادية المميتة في تركيا المجاورة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن 812 قتيلا و1449 مصابا سقطوا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس الخاضعة لسيطرة الحكومة، في حصيلة غير نهائية.

وقال فريق الإنقاذ التابع للخوذ البيضاء إن ما لا يقل عن 790 شخصا قتلوا في شمال غرب سوريا وأصيب 2200، وإن عدد القتلى مرشح للزيادة.

في حين، وصلت الحصيلة الإجمالية لأعداد القتلى في تركيا إلى 3381 قتيلا، وفق ما أعلنه أورهان تاتار رئيس إدارة الطوارئ والكوارث التركية اليوم الثلاثاء.

وأضاف تاتار في مؤتمر صحفي أذاعته قناة تلفزيون (تي.آر.تي) أن عدد المصابين زاد على 21 ألفا.

الحصيلة أكبر بكثير

فيما توقعت منظمة الصحة العالمية أن تكون الحصيلة النهائية أكبر بكثير من الأرقام غير النهائية المعلنة.

وقالت مديرة الحالات الطارئة في المكتب الأوروبي للمنظمة كاثرين سمولوود لفرانس برس إن "هناك احتمال مستمر لانهيارات إضافية وغالباً ما نرى أرقاماً أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولية".