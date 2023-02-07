في يد دمية وبالأخرى كيس "تشيبس".. مشهد مؤلم لطفل سوري وسط الركام

ما زال الكثير من المشاهد المؤثرة والمأساوية تخرج للعالم، بعد وقوع الزلزال المدمر في سوريا وتركيا.

ففي مشهد مؤثر جديد، رصدت كاميرا طفلا سوريا يجلس على الأنقاض ممسكاً بدُمية في يد وبالأخرى كيس من "تشيبس" بعد الزلزال الذي ضرب بلدة صوران السورية قرب الحدود مع تركيا.

مشهد مؤثر لطفل يجلس على الأنقاض ممسكاً بدُمية في يد وبالأخرى كيس "تشيبس" بعد الزلزال الذي ضرب بلدة صوران السورية قرب الحدود مع #تركيا#العربية pic.twitter.com/wRd6KWiG86 — العربية (@AlArabiya) February 7, 2023

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وضرب زلزال بقوّة 7.8 درجة تركيا وسوريا فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى وآلاف المصابين، كما دمّر العديد من المباني، فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

يشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لأعداد القتلى المؤكدين في جنوب شرقي تركيا وسوريا ارتفع إلى أكثر من 5 آلاف جراء الزلزال الذي يعد الأقوى في المنطقة منذ نحو قرن.

1712 قتيلاً في سوريا

في حين أفاد مراسل "العربية/الحدث بارتفاع عدد القتلى إلى 1712 شخصاً في سوريا جراء الزلزال.

ولا تكفّ الحصيلة عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير جداً من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت.

فيما توقعت منظمة الصحة العالمية أن تكون الحصيلة النهائية أكبر بكثير من الأرقام غير النهائية المعلنة.