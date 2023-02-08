كل ساعة تأخير بالمساعدات تقابلها 50 وفاة.. تحذير من سوريا
مع تخبط عمليات الإنقاذ وسط نقص في المساعدات ومعدات الإغاثة، حذرت فرق الإنقاذ في الشمال السوري من خطورة الوضع، مؤكدة أن كل ساعة تأخير في إيصال المساعدات إلى المنطقة التي هزها الزلزال، فجر الاثنين الماضي، تقابلها 50 وفاة.
وقال حسين بازار وزير الصحة في حكومة المعارضة، شمال غربي البلاد، إن القطاع الطبي "يقف عاجزا عن استيعاب حجم الكارثة" في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.
أبنية فوق رؤوس الناس
كما أضاف أن "الوضع أكبر من قدرتنا على الاستيعاب، هناك عشرات الأبنية المتهدمة لا تزال فوق رؤوس سكانها، والمنطقة بحاجة لتحرك دولي عاجل لإيصال المساعدات الطبية اللازمة".
من جهته، أكد رئيس اللجنة العليا للإغاثة في سوريا، حسين مخلوف، أن بلاده ليست مهيأة لمثل هذه الكوارث. وذكر في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون التابع للنظام السوري، أن العقوبات المفروضة على بلاده كانت سبباً في عرقلة جهود التعامل مع الزلزال في المحافظات المتضررة.
كما اعتبر أن العقوبات "تسببت بعدم قدرة الدولة على تعويض نقص الآليات، التي كانت ستمكنها من مواجهة تداعيات الزلزال".
1250 قتيلاً
وكان وزير الصحة في حكومة النظام، حسن الغباش، أعلن بوقت سابق اليوم ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 1250، في المناطق الخاضعة لقوات النظام، فيما وصل عدد القتلى إلى نحو 3000 في مناطق المعارضة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
تأتي تلك الكارثة فيما تعاني سوريا بشقيها مناطق النظام والمعارضة على السواء من ظروف معيشية سيئة، بعد 12 سنة من الحرب التي أنهكت البلاد، وسوت مناطق برمتها بالأرض. فيما فرضت الدول الأوروبية والولايات المتحدة العديد من العقوبات على النظام.
وتسبب الزلزال المدمر البالغة شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر في سقوط أكثر من 11 ألف قتيل في سوريا وتركيا وإصابة عشرات الآلاف في البلدين.
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