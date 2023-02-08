طفلة انتشلوها من تحت الركام: "أمي وأخواتي جوا بس ميتين"

لم تتوقف المشاهد التي تكسر القلب القادمة من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي خلف آلاف القتلى وعشرات آلاف الجرحى في تركيا وسوريا.
بكلمات تكسر القلب.. طفلة سورية بعد إخراجها من تحت أنقاض منزلها في #إدلب: أمي وأخواتي جوا بس ميتين#سوريا #زلزال_سوريا #زلزال_تركيا #العربية pic.twitter.com/4ncs1V5kgz— العربية (@AlArabiya) February 8, 2023
فقد تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مؤلما لطفلة سورية بعد نجاح فرق الإنقاذ في انتشالها من تحت الركام في منطقة سلقين بإدلب، ليسألها أحدهم: "فيه أحد عندك جوة؟ لترد ببراءة: أمي وإخواتي جوة بس ميتين".
أحدث حصيلة
يأتي ذلك فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من شخص في تركيا وسوريا، وفق أحدث حصيلة.
إلى هذا، ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال في تركيا وسوريا إلى أكثر من 8900، الأربعاء، حسب ما أظهرت أرقام رسمية، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.
دمار هائل
يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، فجر الاثنين، بلغ قوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، مدمّراً آلاف المباني، ومخلفاً آلاف الجرحى والمشردين والقتلى.
فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع الأسوأ، وتخشى أن تكون "الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.
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