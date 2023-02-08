عداد الموت يحصد المزيد.. أكثر من 8400 قتيل بزلزال تركيا

فيما يحصد عداد الموت المزيد من الضحايا في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين فجر الاثنين الماضي، يواصل عمال وفرق الإنقاذ سحب الجثث والبحث عن ناجين.

وفي أحدث حصيلة للضحايا، أفادت مصادر العربية/الحدث، اليوم الأربعاء، أنها بلغت نحو 8400، وسط اكتظاظ مراكز الإيواء والمستشفيات في الجنوب التركي.

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ففي تركيا وحدها ارتفع عدد القتلى إلى 5894، ووصل عدد الجرحى اليوم الأربعاء إلى 34,810.

فيما عملت طائرات الجيش التركي على نقل عدد من المصابين في أضنة وملاطية إلى مدينة إسطنبول.

أما في شمال غرب سوريا، فارتفعت حصيلة القتلى لنحو 2500، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

مباشر من #العربية | أكثر من 8000 قتيل جراء الزلزال في #سوريا و #تركيا وفق حصيلة جديدة https://t.co/8zZJJCrsuq — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 7, 2023

عائلات عالقة تحت الركام

في حين ارتفعت أصوات العديد من المنظمات المحلية مؤخراً مطالبة بالمساعدة، لاسيما في غياب أي آليات كبيرة ووسائل تقنية حديثة للمساعدة في البحث عن ناجين.

وفي السياق، أفادت مصادر صحفية للعربية/الحدث بنقص شديد في المستلزمات الطبية ومراكز الإيواء في حلب

كما أكدت أن عائلات كثيرة لا تزال عالقة تحت الركام في تلك المدينة.

فيما تستمر جهود الإنقاذ في كل من البلدين بحثا عن ناجين تحت الأنقاض على الرغم من تراجع الأمل كلما تقدم الوقت في العثور على أحياء.

يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، فجر الاثنين، بلغ قوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، مدمّراً آلاف المباني، ومخلفاً آلاف الجرحى والمشردين والقتلى.

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع الأسوأ، وتخشى أن تكون "الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.