مشهد تقشعر له الأبدان.. قبور ترصّ ضحايا الزلزال في حلب

جنباً إلى جنب، ضمتهم القبور كما كانوا قبل الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا.

فبعدما قضوا نياماً على أسرّتهم إثر الزلزال المدمّر الذي ضرب مناطقهم فجر الاثنين، ها هم ضحايا بلدة جنديرس بريف عفرين شمالي محافظة حلب يودّعون الحياة إلى مثواهم الأخير أيضاً برفقة بعضهم.

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وفي مقطع فيديو نشرته قوات الدفاع المدني في سوريا عبر حسابها في تويتر، الأربعاء، ظهرت لقطات لعمليات حفر القبور من أجل دفن ضحايا الزلزال في حلب.

وقد أجمعت التعليقات على أن ما يظهر في المقطع مشاهد تقشعر لها الأبدان.

آلاف الضحايا

يشار إلى أن فرق الإنقاذ باتت تسابق الزمن بحثا عن ناجين غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 13000 شخص حتى الآن في تركيا وسوريا.

جنباً إلى جنب، ضمتهم القبور كما كانوا قبل الزلزال العنيف الذي ضرب مناطق شمال غربي #سوريا.

الفيديو من حفر قبور لضحايا الزلزال في بلدة جنديرس بريف عفرين شمالي #حلب.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/2CPAAV4Yfh — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 8, 2023

وقضى أكثر من 2100 شخص، وأُصيب 3640 آخرون، بحسب السلطات السورية وعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سوريا بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مدمّراً آلاف المباني، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون "الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.