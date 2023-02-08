هلا بالعرسان.. مشهد يدمي القلب لأب سوري يزف جثتي طفليه

تتوالى المشاهد المؤلمة والمآسي جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا فجر الاثنين الماضي.

فقد شارك آلاف السوريين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، فيديو لأب مكلوم يودع طفليه بعد أن سحبهما جثتين من تحت الأنقاض في الشمال السوري.

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فقد بدا الرجل مصدوماً وكأنه لا يعي ما يقوله. وراح يزف طفليه مرددا مقولة شعبية تصدح بها الأعراس عامة، قائلا: "جبنا العرسان وجينا.. هلا بالعرسان...!".

فبهذا المشهد الذي يدمي القلوب، ودع هذا الأب السوري طفليه كما غيره المئات من العائلات السورية.

يشار إلى أن حصيلة الضحايا في سوريا وحدها ارتفعت اليوم الأربعاء، إلى 2500 قتيل، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فيما بلغت في تركيا نحو 5894 قتيلا و34,810 جريحاً، وسط توقعات بأن ترتفع الأعداد أكثر مع تقدم الوقت، وانتشال المزيد من الجثث.

لا سيما أن الآلاف ما زالوا عالقين تحت الأنقاض، بحسب ما أكد العديد من عمال الإنقاذ وشهود العيان خلال الساعات الماضية، في حين يتحدى رجال الإنقاذ في البلدين الطقس البارد والهزات الارتدادية، ما يزيد من صعوبة عمليات البحث عن ناجين واستخراج الجثث.