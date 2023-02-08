"شحطوا شحط".. هكذا أنقذ الدفاع المدني سورياً من حطام الزلزال

لا تتوقف مآسي الزلزال المدمّر الذي ضرب شرق المتوسط الاثنين الماضي، مخلّفاً أكثر من 8000 ضحية بين تركيا وسوريا.

أما سوريا المنكوبة أصلاً، فباتت تدفن ضحاياها بصمت وسط عجز كبير بإنقاذ المتضررين.

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وفي مقطع فيديو نشرته منظمة الدفاع المدني السوري عبر صفحتها في تويتر، أظهر العناصر وهي تقوم بعمل استثنائي عبر إنقاذ رجل من بين الركام بعدما هبط البناء الذي كان يسكنه.

وقد سحبت قوات الدفاع المدني الرجل من بين الحطام حتى سيارة الإسعاف وسط عمليات الإنقاذ.

كما ظهر الرجل حيّاً وقد غطا الدم وجهه.

من تحت الركام أنقذنا أرواحاً، وهناك أخرى تنتظر أن تبصر النور من جديد.

إنقاذ رجل في بلدة #جنديرس شمالي #حلب المكلومة بالزلزال#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/7G57mgxSwj — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 8, 2023

8000 ضحية

يشار إلى أن فرق الإنقاذ باتت تسابق الزمن بحثاّ عن ناجين غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 8000 شخص حتى الآن في تركيا وسوريا.

وقضى 1712 شخصا وأُصيب 3640 آخرون، بحسب السلطات السورية وعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سوريا بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مدمّراً آلاف المباني، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون "الحصائل أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.