اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الفيديو
من الفيديو

"شحطوا شحط".. هكذا أنقذ الدفاع المدني سورياً من حطام الزلزال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

لا تتوقف مآسي الزلزال المدمّر الذي ضرب شرق المتوسط الاثنين الماضي، مخلّفاً أكثر من 8000 ضحية بين تركيا وسوريا.

سوريا بسباق مع الزمن.. أرواح تحت الحجر بانتظار طوق نجاة سوريا سوريا بسباق مع الزمن.. أرواح تحت الحجر بانتظار طوق نجاة

أما سوريا المنكوبة أصلاً، فباتت تدفن ضحاياها بصمت وسط عجز كبير بإنقاذ المتضررين.

وفي مقطع فيديو نشرته منظمة الدفاع المدني السوري عبر صفحتها في تويتر، أظهر العناصر وهي تقوم بعمل استثنائي عبر إنقاذ رجل من بين الركام بعدما هبط البناء الذي كان يسكنه.

وقد سحبت قوات الدفاع المدني الرجل من بين الحطام حتى سيارة الإسعاف وسط عمليات الإنقاذ.

كما ظهر الرجل حيّاً وقد غطا الدم وجهه.

8000 ضحية

يشار إلى أن فرق الإنقاذ باتت تسابق الزمن بحثاّ عن ناجين غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 8000 شخص حتى الآن في تركيا وسوريا.

وقضى 1712 شخصا وأُصيب 3640 آخرون، بحسب السلطات السورية وعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سوريا بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مدمّراً آلاف المباني، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون "الحصائل أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
5 مقاييس لحساب شدة وعزم ومعدل وحجم الزلازل.. ما الفرق بينها؟ 5 مقاييس لحساب شدة وعزم ومعدل وحجم الزلازل.. ما الفرق بينها؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط