مسن سوري تحت الأنقاض.. رفض البطانية وطلب ماء للوضوء ليلحق بالصلاة

آلاف الفيديوهات لقصص إنسانية مؤثرة تولدت من تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وامتدت آثاره إلى سوريا.

من بين هذه المقاطع المصورة فيديو يعود لرجل مسن في سوريا يطلب الماء للوضوء حتى لا تفوته الصلاة وهو عالق تحت الأنقاض.

رجل مسن في سوريا يطلب الماء للوضوء حتى لا تفوته الصلاة وهو عالق تحت الأنقاض❤️ pic.twitter.com/iYojM66r9b — محمد الفيصل (@Mooh32a) February 7, 2023

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ويظهر الفيديو رجال الإنقاذ وهم يحاولون إقناعه بأخذ بطانية لتقيه البرد القارس على أن يصلي لاحقا عندما يتم إخراجه.

ويواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا، اليوم الخميس، في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور 3 أيام على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 17.500 ألف شخص في كلا البلدين، وسط تحذيرات رسمية من أن العدد سيرتفع.

وفي تركيا، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في وقت سابق أن عدد وفيات الزلزال ارتفع إلى أكثر من 12,873 قتيلا، فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا ارتفعت إلى أكثر من 3550 قتيل.

كما أصيب نحو 63 ألف شخص بجروح في تركيا، وأكثر من 5000 في سوريا، جراء الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.