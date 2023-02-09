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لقطة من الفيديو
زلزال تركيا

مشهد تقشعر له الأبدان.. انتشال رجل ميت يحضن طفله الحي بسوريا

قدرت منظمة الصحة العالمية أن يبلغ 23 مليونًا عدد المتضررين بالزلزال

العربية.نت
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انتشر مقطع فيديو تقشعر له الأبدان، عندما تمكن رجال الإنقاذ في سوريا من سحب طفل على قيد الحياة من أحضان والده المتوفى.

يظهر الفيديو رجال الإنقاذ وهم يسحبون جثة رجل من بين الأنقاض وهو يمسك بطفله. وكانت المفاجأة عندما تبين أن الطفل نجا بفعل حماية الأب له.

ولا يتوقف عدّاد الموت عن الدوران في تركيا وسوريا منذ أن هز الزلزال المدمّر أرضهما، فجر الاثنين الماضي، حيث يواصل عمال الإنقاذ في تركيا وسوريا، اليوم الخميس، في أجواء البرد الشديد، جهودهم بحثا عن ناجين تحت الأنقاض، مع تضاؤل فرص إنقاذهم بعد مرور 3 أيام على الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 16 ألف شخص في كلا البلدين، وسط تحذيرات رسمية من أن العدد سيرتفع.

ويعثر عمال الإنقاذ على مزيد من الناجين تحت الأنقاض رغم تضاؤل الأمل، حيث يعمل رجال الإنقاذ في سباق مع الزمن لانتشال ناجين محتملين محاصرين تحت أنقاض آلاف المباني التي انهارت بفعل الزلزال.

قدرت منظمة الصحة العالمية أن يبلغ 23 مليونًا "عدد المتضررين بالزلزال بينهم نحو خمسة ملايين من الأكثر ضعفًا". وفي المناطق التي لم تصلها مساعدات، يشعر الناجون بالعزلة.

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بدورها، ناشدت المعارضة السورية جميع الدول والمنظمات إرسال مساعدات لشمال غربي البلاد.

يشار إلى أن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، فجر الاثنين، بلغ قوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، مدمّراً آلاف المباني، ومخلفاً آلاف الجرحى والمشردين والقتلى.

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