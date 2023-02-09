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زلزال تركيا

"أنا حفيان".. طفل سوري يناشد لإخراجه من خلف الدمار

دبي - العربية.نت
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لا تتوقف المأسي الإنسانية عن الظهور مع رمرور 72 ساعة على الفاجعة التي خلّفت 13000 ضحية حتى الآن.

لم تكتمل الفرحة.. طفل وشقيقته يخرجان من بين الركام يتيمان سوريا زلزال تركيا لم تكتمل الفرحة.. طفل وشقيقته يخرجان من بين الركام يتيمان

وفي جديد أحزان الزلزال، أن انتشر مقطع فيديو أظهر طفلاً سورياً عالقاً بين الركام بعدما هدمت الكارثة بناء منزله فوق رأسه ورأس عائلته.

ووثقّت الصور المتداولة لحظة العثور على الطفل تحت الأنقاض في أنطاكيا التركية.

وبينما كان هناك من يحاول أن يهدّأ من روعه، صرح الطفل بأن دماً ينزل من يديه فيما غدت قدماه عاريتين.

وقال باللهجة السورية: "أنا حفيان"، في إشارة منه إلى أن ضرااً سيلحق بقدميه خصوصا وأن الأرض ممتلئة بالأنقاض.

آلاف الضحايا

يشار إلى أن فرق الإنقاذ باتت تسابق الزمن بحثا عن ناجين غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 13000 شخص حتى الآن في تركيا وسوريا.

وقضى أكثر من 2100 شخص، وأُصيب 3640 آخرون، بحسب السلطات السورية وعمال الإغاثة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سوريا بعدما ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مدمّراً آلاف المباني، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون "الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.

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