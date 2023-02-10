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سكان يروون ما حل بهم جراء الزلزال
مخيم لإيواء المدنيين في جنديرس في حلب
زلزال تركيا

سوريا تعلن الأماكن المتضررة "مناطق منكوبة".. والأسد يزور مستشفى بحلب

أول زيارة معلنة للأسد إلى المناطق التي ضربها الزلزال

العربية.نت، وكالات
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ذكر تلفزيون "الإخبارية" السورية، اليوم الجمعة، أن رئاسة الوزراء أعلنت المناطق المتضررة من الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب "مناطق منكوبة".

وضرب زلزال شدته 7.7 درجة سوريا، فجر الاثنين الماضي، مما خلف دمارا واسعا وخسائر كبيرة في الأرواح.

وأعلنت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الأممي الخاص لسوريا عن حاجة مناطق شمال غرب البلاد لمزيد من الدعم العاجل لتلبية الاحتياجات المتزايدة بعد الزلزال الذي وقع الاثنين الماضي.

رشدي كشفت أيضا عن وصول أول قافلة مساعدات أممية إلى شمال غرب سوريا بعد أن تسبب الزلزال المدمر في اضطراب مؤقت للعمليات.

وأعلنت الرئاسة السورية، اليوم الجمعة، أن الرئيس بشار الأسد زار مستشفى حلب الجامعي، في أول زيارة معلنة إلى المناطق التي ضربها الزلزال.

ونشرت الرئاسة صورا للأسد وزوجته خلال زيارة مصابين جراء الزلزال المدمر الذي أودى بحياة الآلاف.

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وخلّف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين الماضي، أكثر من 22 ألف قتيل في البلدين، في حصيلة مؤقتة مرشحة للارتفاع.

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