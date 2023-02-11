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الشاب السوري عبد الرحمن كان عالقا تحت الأنقاض بتركيا
زلزال تركيا

أتذكرون الشاب السوري عبد الرحمن.. أمس كان عالقا واليوم صار منقذا

صور مقطع فيديو من تحت الأنقاض بعد أن انهار المبنى الذي كان يؤويه في مدينة هاتاي التركية

العربية.نت
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أتذكرون الشاب السوري عبد الرحمن الذي كان عالقا تحت الأنقاض في مبنى في تركيا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي؟

فبعد أن تمكن رجال الإنقاذ من إخراجه نقل إلى المستشفى حيث عولج من بعض الجروح.

وها هو يعود إلى المكان المدمر لمساعدة الناجين من الزلزال.

هذا الشاب الذي هرب من جحيم الحرب في بلاده ذكر أنه رأى الموت بأم عينيه في تركيا.

وقام بتصوير مقطع فيديو من تحت الأنقاض، بعد أن انهار المبنى الذي كان يؤويه في مدينة هاتاي التركية إثر الزلزال المدمر الذي وقع الاثنين الماضي.

وظهر الشاب في الفيديو يشرح أن شعوره لا يوصف، مؤكداً أن عائلته وعائلات أخرى كثيرة باتت تحت الأنقاض.

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كما لفت إلى أنه يسمع من بين الركام أصوات أناس تستغيث جراء انهيار البناء، مع العلم أنه مكث تحت الأنقاض طيلة 25 ساعة قبل انتشاله.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي إلى نحو 24 ألف قتيل، في حصيلة تبقى مؤقتة، بينما تتلاشى بسرعة فرص العثور على ناجين.

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