أتذكرون الشاب السوري عبد الرحمن.. أمس كان عالقا واليوم صار منقذا

أتذكرون الشاب السوري عبد الرحمن الذي كان عالقا تحت الأنقاض في مبنى في تركيا، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الاثنين الماضي؟

فبعد أن تمكن رجال الإنقاذ من إخراجه نقل إلى المستشفى حيث عولج من بعض الجروح.

"أمس كان عالقاً واليوم منقذاً".. الشاب السوري عبد الرحمن الذي وثّق لحظاته العصيبة تحت الأنقاض يغادر المستشفى لمساعد الناجين من الزلزال#سوريا#زلزال_سوريا_تركيا #العربية pic.twitter.com/YqevDT9oXb — العربية (@AlArabiya) February 10, 2023

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وها هو يعود إلى المكان المدمر لمساعدة الناجين من الزلزال.

هذا الشاب الذي هرب من جحيم الحرب في بلاده ذكر أنه رأى الموت بأم عينيه في تركيا.

وقام بتصوير مقطع فيديو من تحت الأنقاض، بعد أن انهار المبنى الذي كان يؤويه في مدينة هاتاي التركية إثر الزلزال المدمر الذي وقع الاثنين الماضي.

وظهر الشاب في الفيديو يشرح أن شعوره لا يوصف، مؤكداً أن عائلته وعائلات أخرى كثيرة باتت تحت الأنقاض.

كما لفت إلى أنه يسمع من بين الركام أصوات أناس تستغيث جراء انهيار البناء، مع العلم أنه مكث تحت الأنقاض طيلة 25 ساعة قبل انتشاله.

وارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاثنين الماضي إلى نحو 24 ألف قتيل، في حصيلة تبقى مؤقتة، بينما تتلاشى بسرعة فرص العثور على ناجين.