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A member of the Syrian army walks past members of the Armenian rescue team at the site of a damaged building, in the aftermath of the earthquake in Aleppo, Syria February 10, 2023. REUTERS/Firas Makdesi
من عمليات الإنقاذ في حلب
زلزال تركيا

من إيطاليا عبر بيروت.. أول مساعدات أوروبية في طريقها لدمشق

مدير منظمة الصحة العالمية من دمشق: نواصل العمل لتلبية الاحتياجات الأولية لضحايا الزلزال في سوريا

العربية.نت
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قال مبعوث إيطاليا إلى دمشق إن شحنة من المساعدات الإنسانية الإيطالية الموجهة إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة في سوريا وصلت إلى بيروت مساء السبت، في أول مساعدة أوروبية إثر الزلزال لحكومة دمشق.

وقال القائم بالأعمال ماسيميليانو دانتونو لوكالة "رويترز" إن الشحنة التي تزن 30 طناً تشمل أربع سيارات إسعاف و13 حاوية من المعدات الطبية.

وأضاف أن فريقاً من أربعة أطباء في طريقه أيضاً لمناطق سيطرة الحكومة السورية.

في سياق متصل، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس السبت على استمرار المنظمة في العمل وفق خطة لتلبية الاحتياجات الأولية لمساعدة أسر الضحايا والمصابين جراء الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا الأسبوع الماضي.

تيدروس أدهانوم غيبريسوس يزور المصابين في حلب
تيدروس أدهانوم غيبريسوس يزور المصابين في حلب
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ونقل بيان لوزارة الصحة السورية عن غيبريسوس قوله خلال زيارته لحلب إن هناك خطة أخرى "طويلة المدى" للخروج من الأزمة بعد الزلزال الذي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر فجر الاثنين الماضي وتسبب في سقوط آلاف القتلى والجرحى.

وأعرب مدير عام منظمة الصحة عن أمله بأن يسهم رفع العقوبات "جزئياً" عن سوريا في تسهيل عمليات الإغاثة ووصول المواد الضرورية.

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