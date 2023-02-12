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Members of the Turkish community in Cologne collect and pack donations to support victims of the deadly earthquake in Turkey, in Cologne, Germany, February 9, 2023. REUTERS/Jana Rodenbusch NO RESALES. NO ARCHIVES
الجاليات التركية والسورية في ألمانيا تجمع المساعدات لضحايا الزلزال
زلزال تركيا

ألمانيا تسهّل منح تأشيرات للمتضررين السوريين والأتراك

وتتيح هذه الآلية المبسّطة للمنكوبين العثور على مأوى وتلقي علاج طبي في ألمانيا

العربية.نت
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أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية السبت أن برلين ستسهل منح تأشيرات مدتها ثلاثة أشهر للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال والذين لديهم عائلات في ألمانيا.

وقالت نانسي فيزر لصحيفة "بيلد": "إنها مساعدة طارئة"، مضيفة "نريد السماح لعائلات تركية وسورية في ألمانيا بأن تأتي بأقربائها من المنطقة المنكوبة من دون بيروقراطية".

وأضافت الوزيرة في شأن هذه المبادرة المشتركة من جانب وزارتي الداخلية والخارجية أن سكان المناطق المنكوبة بسبب الزلزال الذي خلّف أكثر من 25 ألف قتيل، يمكنهم بذلك الحصول "على تأشيرات نظامية تسلّم سريعاً وصالحة لثلاثة أشهر".

وقفة في برلين السبت تضامناً مع ضحايا الزلزال
وقفة في برلين السبت تضامناً مع ضحايا الزلزال
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وتتيح هذه الآلية المبسّطة للمنكوبين "العثور على مأوى وتلقي علاج طبي" في ألمانيا.

ويقيم حوالي 2.9 مليون شخص من أصول تركية في ألمانيا، يحمل أكثر من نصفهم (1.5 مليون) الجنسية التركية.

وتضم ألمانيا كذلك عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين، خصوصاً منذ قررت المستشارة السابقة أنغيلا ميركل فتح الحدود عامَي 2015 و2016.

وبحسب الدائرة الألمانية للهجرة واللاجئين، "يقيم حاليا نحو 924 ألف سوري في ألمانيا بعدما كانوا نحو 118 الفاً نهاية 2014".

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