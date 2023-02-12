كارثة هائلة.. الأضرار في تركيا وسوريا بحجم فرنسا!

منذ أيام والأضرار البشرية والمادية تتراكم في كل من جنوب تركيا وشمال سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، فجر الاثنين الماضي.
فقد وثقت الطائرات بدون طيار وصور الأقمار الصناعية الحقيقة الصارخة للدمار الواسع النطاق الذي ضرب تلك المنطقة الشاسعة الممتدة بين البلدين.
كارثة لا تحتمل
وأظهر حجم الركام المنتشر والمباني التي سويت بالتراب، مدى الكارثة الهائل.
هذا ما أكدته كارولين هولت، مديرة الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر. وأوضحت أن المنظمة قامت برسم خرائط صغيرة لحجم المنطقة المتضررة، قائلة: "إنها بحجم فرنسا، بحسب ما نقلت شبكة سي أن أن".
وتعتبر ولايات قهرمان مرعش وهطاي وأضنة التركية الأكثر تضرراً، لاسيما أن الهزات الارتدادية كانت كبيرة جداً، وقد فاقمت الأضرار، ولا تزال.
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أعلن سابقا أن عدد المباني المنهارة يقدر بمئات الآلاف.
فيما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المدى البعيد للأضرار والأزمة الإنسانية لم تتكشف بشكل كامل بعد.
ولعل تلك الصورة قد تتضح بشكل أكبر حين تنتهي جهود البحث عن ناجين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض، ويتحول الانتباه إلى إعادة الإعمار.
يأتي هذا فيما ترتفع بشكل يومي أعداد ضحايا تلك الكارثية، حيث بلغت اليوم الأحد ما يقارب 30 ألف قتيل، نحو 25 ألف منهم في تركيا، و5000 في عموم المناطق السورية.
بينما رجح نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن يتجاوز عدد القتلى في البلدين الـ 40 ألفا.
-
فيديو مؤثر.. مسن سوري يتفاجأ بأبنائه بعد أن حفر قبورهمرغم تعدد صور المأساة التي خلفتها فاجعة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين الفائت، فإن للفرح مكاناً أيضاً.فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال ... الأخيرة
-
"ألم لا يطاق".. ملتقط صورة الأب الشهيرة يكشف خباياهاكثيرة هي الصور والمشاهد المؤلمة التي طفت إلى السطح منذ الاثنين الماضي، بعدما هز زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سوريا.فمنذ أسبوع تتوالى أمام أعين الملايين ... سوشيال ميديا
-
"وصلنا للموت".. سوري يروي كيف أنقذه هاتفه من تحت الأنقاضلا شك أن الهواتف الذكية وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دوراً أساسياً في إنقاذ عدد كبير من الأشخاص من موت وشيك في الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا ... الأخيرة