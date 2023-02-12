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من آثار الدمار بعد الزلزال الذي ضرب سوريا (رويترز)
زلزال تركيا

شاحنات مساعدات سعودية تدخل المناطق المنكوبة في سوريا

دبي - العربية.نت
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دخلت شاحنات من المساعدات السعودية، الأحد، إلى المناطق المنكوبة بشمال غربي سوريا جراء الزلزال.

يذكر أن 11 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 104 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية عبرت، السبت، منفذ غصن الزيتون الحدودي لتوزيعها على ضحايا الزلزال في سوريا.

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امتداداً للجسر الجوي الإغاثي

وسيشمل التوزيع عدداً من المناطق المتضررة من الزلزال في شمال سوريا، منها جندريرس وبلبل وراجو وأطمة وسرمدا وكفر تخاريم ودار عزة والأتارب، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" السبت.

يأتي ذلك امتداداً للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

من آثار الدمار الذي خلفه الزلزال في سوريا (رويترز)
من آثار الدمار الذي خلفه الزلزال في سوريا (رويترز)

وكانت 6 طائرات إغاثية سعودية قد وصلت تباعاً خلال الأيام الماضية للمناطق المتضررة في تركيا تحمل على متنها المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية، بالإضافة إلى المواد الطبية، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي.

30 ألف قتيل

يشار إلى أنه على الرغم من استمرار أعمال البحث عن ناجين تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين، فإن آمال العثور على ناجين بعد مرور 7 أيام على الكارثة بدأت تتقلص.

فيما ارتفع عدد الضحايا إلى ما يقارب 30 ألفاً، الأحد، وسط تحذيرات لمنظمة الصحة العالمية من خطر داهم يهدد أكثر من 5 ملايين شخص بسبب الزلزال.

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