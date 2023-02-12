طفلة سورية خرجت من تحت الركام: ما خفت من الدكتور خفت من الأرض

روت طفلة سورية صغيرة تفاصيل مأساوية صادمة عاشتها مع عائلتها بعد وقوع الزلزال المدمر في سوريا الأسبوع الماضي.

وقالت في فيديو نشره حساب "فريق الاستجابة الطارئة"، "وقع كل البيت، ونزلنا من البرندا (الشرفة) لتحت".

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كما أضافت "إجا الفلاح (آلة حفر) يشيلنا، وحمزة وشادي راحوا الجنة"، لتنهار والدتها التي ترقد على السرير بجانبها بالبكاء على أطفالها.

وتابعت الصغيرة قائلة "كانوا في البيت تبعنا وراحوا معه"، مضيفة "ما خفت من الدكتور خفت من الأرض".

وقالت "يا عالم يا ناس"، لتوضح والدتها أن الصغيرة كانت تقول "يا عالم يا ناس تعالوا ساعدوا الماما وأخواتي".

وكانت منظمة الصحة أعلنت أمس السبت أن عدد المتضررين من الزلزال المدمّر بلغ نحو 26 مليون شخص، يتوزعون على النحو التالي: 15 مليوناً في تركيا و11 مليوناً في سوريا.

كما نبهت إلى أن أكثر من خمسة ملايين من هؤلاء يعتبرون من بين الأكثر عرضة للخطر، وبينهم نحو 350 ألف مسن وأكثر من 1.4 مليون طفل.

يأتي هذا بينما رجح نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن يتجاوز عدد القتلى في البلدين الـ 40 ألفا.

بدوره أشار المرصد السوري إلى ارتفاع عدد الضحايا في عموم المناطق السورية إلى أكثر من 5200.