مسؤولة أممية تناشد "أنقذوا العالقين".. تغريدة تثير زوبعة

بعد يومين على إعلان فرق الإنقاذ في الشمال السوري التوقف عن البحث عن ناجين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، حثت الأمم المتحدة على ضرورة إنقاذ الأرواح.

أناشد الجميع إرسال فرق البحث والإنقاذ والمعدات المناسبة إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا لإنقاذ أرواح من لا يزال على قيد الحياة تحت الأنقاض. يجب أن نساعد العاملين بالخطوط الأمامية الذين يعملون على مدار الساعة. انه امر عاجل للغاية ‼ — Najat Rochdi (@rochdi_najat) February 12, 2023

وطالبت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، بتغريدة على حسابها في تويتر، اليوم الأحد، "الجميع بإرسال فرق البحث والإنقاذ والمعدات المناسبة إلى جميع المناطق السورية المتضررة لإنقاذ أرواح من لا يزال على قيد الحياة تحت الأنقاض".

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كما أضافت "يجب أن نساعد العاملين بالخطوط الأمامية الذين يعملون على مدار الساعة.. إنه أمر عاجل للغاية".

لتأتي التعليقات من عشرات السوريين منتقدة تلك المناشدة، مؤكدين أن الأمم المتحدة تأخرت كثيراً بل تركت السوريين المنكوبين لمصيرهم.

"رفع عتب"

ففيما انتقد البعض هذا النداء العاجل "رفع عتب"، اعتبر آخرون أن سوريا تجاوزت هذه المرحلة منذ يومين، لافتين إلى أن الحاجة حاليا تنصب على الفرق الطبية والهندسية.

يشار إلى أن نداء المسؤولة الأممية جاء بعد ساعات على إقرار مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن المنظمة خذلت السكان شمال غربي سوريا.

كما اعتبر أن السوريين المنكوبين في تلك المنطقة محقون في شعورهم بالتخلي عنهم، لاسيما بعد أن انتظروا مساعدات دولية لم تصل أبدا.

وكانت "حكومة النظام السوري" الخاضعة لعقوبات غربية أكدت مراراً في السابق أن جميع المساعدات الدولية ينبغي أن تكون بالتنسيق معها وأن يجري توصيلها من الداخل السوري لا عبر الحدود التركية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، مشددة في الوقت عينه على أنها مستعدة لإرسال تلك المساعدات إلى المنطقة الشمالية.

فيما ارتفعت أصوات فرق الإنقاذ التابعة للمعارضة السورية في الشمال على مدى الأيام الماضية، مؤكدة أن أي قوافل مساعدات أممية ضخمة لمنكوبي الزلزال، أو آليات للحفر لم تدخل المنطقة.

يذكر أن سنوات الحرب الـ 12 حولت سوريا إلى مناطق سيطرة متناحرة بين المعارضة المسلحة وقوات النظام، ما جعل توزيع المساعدات صعبا حتى قبل الزلزال الذي وقع الاثنين الماضي وبلغت قوته 7.8 درجة.