مشهد مؤلم.. انتشال طفلة من أحضان شقيقتها المتوفاة تحت الأنقاض

في مشهد يخلع القلب من جملة المشاهد المأساوية التي رافقت الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا وخلّف عشرات آلاف القتلى، نشرت "الخوذ البيضاء" على صفحتها في تويتر فيديو مؤلما جديدا.

تحتضنها حتى لفظت أنفاسها

فقد أظهر المقطع الذي يبدو أنه التقط بعد وقوع الزلزال بساعات، فرق الإنقاذ تنتشل طفلة من أحضان شقيقتها المتوفاة تحت أنقاض منزلهما في مدينة عفرين شمال حلب في سوريا.

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وأشار المقطع إلى أن الطفلة ظلت ممسكة بيد أختها وتحتضنها لحمايتها من الركام حتى لفظت أنفاسها.

تقلص الآمال

يشار إلى أنه على الرغم من استمرار أعمال البحث عن ناجين تحت أنقاض الزلزال المدمر، فإن آمال العثور على ناجين بعد مرور 7 أيام على الكارثة بدأت تتقلص.

فيما ارتفع عدد الضحايا إلى ما يقارب 30 ألفاً، الأحد، وسط تحذيرات لمنظمة الصحة العالمية من خطر داهم يهدد أكثر من 5 ملايين شخص بسبب الزلزال.

يأتي ذلك بينما رجح نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن يتجاوز عدد القتلى في البلدين الـ40 ألفاً.