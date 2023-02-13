أول قافلة مساعدات تدخل من معبر أم جلود لشمال غربي سوريا
دخلت الاثنين أول قافلة مساعدات من مناطق "الإدارة الذاتية" التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية إلى مناطق المعارضة شمال غربي سوريا، وهي مناطق منكوبة جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوع، عبر معبر أم جلود.
أتى ذلك بعد أن كانت شاحنات المساعدات تصطف أمام المعبر منذ 5 أيام، وفق ما أفاد مراسل "العربية/الحدث".
النظام يشترط
إذ كان لا يزال النظام السوري يرفض دخول قوافل المنظمات من بينها الهلال الأحمر الكردي القادمة من مناطق "الإدارة الذاتية" التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى المناطق المنكوبة بحلب، دون التنازل عن شروطه.
فقد توقفت القافلة المؤلفة من 5 شاحنات وسيارتي إسعاف مجهزة بالمعدات الطبية عند معبر التايهة بريف منبج شرق حلب، دون حديث عن وجهة جديدة.
في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، بأن النظام يشترط بأن تسلم المساعدات إليه، لتوزيعها عن طريق الهلال الأحمر السوري، فيما يرفض الهلال الأحمر الكردي، تسليمها لجهة عسكرية، خوفاً من سرقتها أو توزيعها على غير المستحقين.
من بينها سيارات إسعاف
كما اشترط النظام الحصول على 70 صهريجاً من المازوت، مقابل إدخال 30 صهريجاً للمناطق المنكوبة.
وكان المرصد قد أشار الأحد أيضاً إلى أن قوات النظام اشترطت لدخول قوافل "الإدارة الذاتية"، إلى المناطق المنكوبة في حلب، الاستحواذ على نصفها من بينها سيارات إسعاف كشرط أساسي.
فيما أدخلت صهاريج المحروقات فقط، مساء الأحد.
-
حقق بجرائم حرب سوريا.. زلزال تركيا خطف "صائد الوثائق"لا تنتهي القصص المأساوية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فيوماً بعد يوم تخرج مأساة جديدة إلى العلن، بعد العثور على جثث ضحايا قضوا تحت ... سوريا
-
موسكو: أميركا تدرب دواعش في سوريا لمهاجمة روسياأعلن جهاز المخابرات الخارجية الروسي، اليوم الاثنين، أنه تلقى معلومات تفيد بأن الجيش الأميركي يدرب متطرفين لمهاجمة أهداف في روسيا ودول الاتحاد السوفيتي ... العرب والعالم
-
شاهد.. ذعر بين فرق الإنقاذ الأميركية والفرنسية بسبب هزة ارتداديةبعد مرور أسبوع على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا الأسبوع الماضي، لا تزال بعض الهزات الارتدادية تتوالى في البلاد.فقد التقطت كاميرا لحظة ذعر بين عناصر ... العرب والعالم