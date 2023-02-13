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احتضنته بجنون.. مشهد مؤثر للقاء طفلة بوالدها بعد الزلزال

دبي - العربية.نت
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تتوالى المشاهد المؤثرة والقاسية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال غرب سوريا فجر الاثنين الماضي.

فقد تداولت مواقع تركية وناشطون مقطعاً مصوراً للقاء أب سوري كان تحت الأنقاض ونجا، بابنته الناجية الوحيدة من عائلته التي قضت تحت ركام الزلزال.

وأظهر المقطع الطفلة وهي تدخل غرفة لتلتقي والدها حيث انفجرت باكية عند رؤيته، فيما انهار باكياً هو الآخر، محاولاً في ذات الوقت طمأنتها أنه لن يتركها وسيبقى بجانبها في مشهد مؤثر يدمي القلب.

ارتفاع حصيلة القتلى

يشار إلى أن حصيلة قتلى الزلزال ارتفعت إلى نحو 37 ألف قتيل في تركيا وسوريا، وسط توقعات بأن ترتفع الأعداد أكثر مع تقدم الوقت، وانتشال المزيد من الجثث لا سيما أن الآلاف ما زالوا عالقين تحت الأنقاض.

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