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-من سوريا (فرانس برس)
من سوريا (فرانس برس)
زلزال تركيا

اليونيسف لـ"العربية": أطفال في سوريا لم يعد لهم أقارب أحياء

دبي - العربية.نت
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وصف المتحدث باسم منظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محمد الحواري، اليوم الاثنين، الوضع في سوريا بالمأساوي، مشددا على حاجة المناطق المنكوبة لمساعدات عاجلة.

أوضاع ازدادت سوءا

وأشار الحواري في مقابلة مع العربية إلى أن مليونا و500 ألف طفل و500 ألف امرأة كانوا في أوضاع سيئة قبل الزلزال المدمر، لافتا إلى أن بعد الزلزال سجلت اليونيسف حالات لأطفال لم يعد لهم أقارب على قيد الحياة.

كما أضاف أن كل مقومات الحياة الكريمة في سوريا اختفت بعد هذه الكارثة.

حصيلة جديدة

إلى هذا، ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال إلى نحو 37 ألف قتيل في تركيا وسوريا، وسط استمرار عمليات الإنقاذ للعثور على أحياء رغم تضاؤل الآمال.

وكان منسق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن غريفيث قد أشار أمس إلى أن مرحلة عمليات الإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا "تقترب من نهايتها"، وأن الحاجة الماسة ستصبح توفير الملاجئ والطعام والتعليم والرعاية النفسية والاجتماعية.

ملايين المنكوبين

وشدد على أن الأمم المتحدة ستعمل على أن يتم نقل مساعدات من مناطق سيطرة الحكومة لمناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في الشمال الغربي الذي ألحق الزلزال المدمر خسائر فادحة به أيضا.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت السبت أن عدد المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا هذا الأسبوع، بلغ نحو 26 مليون شخص.

وأطلقت المنظمة التابعة للأمم المتحدة نداء عاجلا لجمع 42,8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الحاجات الصحية الطارئة والكبرى.

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