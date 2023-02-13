اليونيسف لـ"العربية": أطفال في سوريا لم يعد لهم أقارب أحياء
وصف المتحدث باسم منظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محمد الحواري، اليوم الاثنين، الوضع في سوريا بالمأساوي، مشددا على حاجة المناطق المنكوبة لمساعدات عاجلة.
اليونيسف للعربية: الوضع في سوريا مأساوي ونحتاج لكثير من المساعدات— العربية (@AlArabiya) February 13, 2023
#العربية #زلزال_تركيا_سوريا pic.twitter.com/ZeIvnqg7hD
أوضاع ازدادت سوءا
وأشار الحواري في مقابلة مع العربية إلى أن مليونا و500 ألف طفل و500 ألف امرأة كانوا في أوضاع سيئة قبل الزلزال المدمر، لافتا إلى أن بعد الزلزال سجلت اليونيسف حالات لأطفال لم يعد لهم أقارب على قيد الحياة.
كما أضاف أن كل مقومات الحياة الكريمة في سوريا اختفت بعد هذه الكارثة.
حصيلة جديدة
إلى هذا، ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال إلى نحو 37 ألف قتيل في تركيا وسوريا، وسط استمرار عمليات الإنقاذ للعثور على أحياء رغم تضاؤل الآمال.
وكان منسق الأمم المتحدة للإغاثة مارتن غريفيث قد أشار أمس إلى أن مرحلة عمليات الإنقاذ بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا "تقترب من نهايتها"، وأن الحاجة الماسة ستصبح توفير الملاجئ والطعام والتعليم والرعاية النفسية والاجتماعية.
ملايين المنكوبين
وشدد على أن الأمم المتحدة ستعمل على أن يتم نقل مساعدات من مناطق سيطرة الحكومة لمناطق خاضعة لسيطرة المعارضة في الشمال الغربي الذي ألحق الزلزال المدمر خسائر فادحة به أيضا.
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت السبت أن عدد المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا هذا الأسبوع، بلغ نحو 26 مليون شخص.
وأطلقت المنظمة التابعة للأمم المتحدة نداء عاجلا لجمع 42,8 مليون دولار لمساعدتها في تلبية الحاجات الصحية الطارئة والكبرى.
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