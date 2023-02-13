بيوت أضحت مدافن خنقت ساكينها.. بشر تحت الحجر في حلب
استنفاذ كل الطاقات لانتشال جثث العالقين تحت الأنقاض
بعد ساعات من إعلان انتهاء عمليات الإنقاذ في الشمال السوري، تحولت البيوت لمدافن خنقت ساكنيها تحت ركامها.
وأعلنت قوات الدفاع المدني السوري (الخوذ البيض) استنفاذ كل الطاقات لانتشال جثث العالقين تحت الأنقاض.
كما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر، أظهر أعمال فرقها في مدينة جنديرس شمالي حلب بإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد زلزال ضرب الأخضر واليابس.
وظهرت في المقطع فرق الإنقاذ تحاول إزالة الركام لانتشال ما تبقى من جثث لضحايا تحت الحجر.
كارثة..
يشار إلى أن آخر الإحصائيات الرسمية كانت أكدت أن الزلزال المدمّر قد سجل 35000 ضحية بين سوريا وتركيا.
بعد أن تحولت البيوت لمدافن خنقت ساكنيها تحت ركامها، تستنفذ فرقنا كل الطاقات لانتشال جثث العالقين تحت الأنقاض.— الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 12, 2023
من أعمال فرقنا في مدينة #جنديرس شمالي #حلب، يوم الخميس 9 شباط، جراء الزلزال الذي ضرب شمال غرب #سوريا.#الخوذ_البيضاء #زلزال_سوريا #سوريا pic.twitter.com/mJ8a1cYvlq
بينما لا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين أو ينتشلون الجثث وسط أنقاض الزلزال بعد 6أيام من الكارثة التي ألحقت دمارا هائلا بأجزاء من سوريا وتركيا، وسط توقعات بأن يرتفع العدد أكثر بعد.
إذ رجحت الأمم المتحدة أن يتجاوز عدد الضحايا الـ 40 ألفا، معلنة تأثر ملايين السوريين والأتراك بتلك الكارثة.
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