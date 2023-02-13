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زلزال تركيا

بيوت أضحت مدافن خنقت ساكينها.. بشر تحت الحجر في حلب

استنفاذ كل الطاقات لانتشال جثث العالقين تحت الأنقاض

دبي - العربية.نت
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بعد ساعات من إعلان انتهاء عمليات الإنقاذ في الشمال السوري، تحولت البيوت لمدافن خنقت ساكنيها تحت ركامها.

35000 ألف ضحية في سوريا وتركيا.. وآمال بانتشال ناجيين تلوح سوريا زلزال تركيا 35000 ألف ضحية في سوريا وتركيا.. وآمال بانتشال ناجيين تلوح

وأعلنت قوات الدفاع المدني السوري (الخوذ البيض) استنفاذ كل الطاقات لانتشال جثث العالقين تحت الأنقاض.

كما نشرت مقطع فيديو عبر حسابها في تويتر، أظهر أعمال فرقها في مدينة جنديرس شمالي حلب بإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد زلزال ضرب الأخضر واليابس.

وظهرت في المقطع فرق الإنقاذ تحاول إزالة الركام لانتشال ما تبقى من جثث لضحايا تحت الحجر.

كارثة..

يشار إلى أن آخر الإحصائيات الرسمية كانت أكدت أن الزلزال المدمّر قد سجل 35000 ضحية بين سوريا وتركيا.

بينما لا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين أو ينتشلون الجثث وسط أنقاض الزلزال بعد 6أيام من الكارثة التي ألحقت دمارا هائلا بأجزاء من سوريا وتركيا، وسط توقعات بأن يرتفع العدد أكثر بعد.

إذ رجحت الأمم المتحدة أن يتجاوز عدد الضحايا الـ 40 ألفا، معلنة تأثر ملايين السوريين والأتراك بتلك الكارثة.

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