اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من منطقة جبلة في سوريا (فرانس برس)
من منطقة جبلة غرب سوريا (فرانس برس)

دفنوا أحياء تحت الركام.. مأساة على مأساة في سوريا

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وكأنهم دفنوا أحياء وتركوا تحت الركام حتى لفظوا أنفاسهم.. هذه حال العديد من السوريين الذين مازالوا عالقين تحت الأنقاض، وسط نقص المعدات وتوقف أعمال الإنقاذ، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم الاثنين الماضي، وتبعه آخر، فاقم الكوارث.

فبعد أيام من رفع الأنقاض بلا أدنى حد من المعدات المطلوبة، وإنما بالأيدي والآليات المتواضعة جداً، أعلنت قبل يومين فرق الإنقاذ لاسيما في الشمال السوري (المناطق الخاضعة للمعارضة) توقف عمليات الإنقاذ، والعمل الآن على رفع الأنقاض، مع تضاؤل الأمل بالعثور على ناجين.

لا أم ولا أب.. تفاصيل جديدة عن طفل الأنقاض الضاحك العرب والعالم زلزال تركيا لا أم ولا أب.. تفاصيل جديدة عن طفل الأنقاض الضاحك

الأمل يتراجع

أما في جبلة بمحافظة اللاذقية، فعلى الرغم من استمرار البحث عن ناجين، فإن الأمل تراجع بشكل كبير.

وفي هذا السياق، قال علاء مبارك رئيس الدفاع المدني في المدينة الساحلية لوكالة فرانس برس "لا أتوقع وجود أي أمل بالعثور على ناجين.

ثم أردف "رغم ذلك، كلما ضربنا ضربة، توقفنا وسألنا هل من أحد حي هنا"؟

من سوريا (فرانس برس)
من سوريا (فرانس برس)

لكن على الرغم من تراجع الأمل بالعثور على ناجين، يتجمهر بشكل يومي في العديد من المناطق السورية المنكوبة مئات الأشخاص حول فرق الإنقاذ مقدّمين لها المعلومات عن ضحايا لم يُعرف شيء عن مصيرهم بعد، علهم يفرحون بخبر سار.

بالمعاول والمجارف

وفي عموم المناطق السورية كما في جبلة الخاضعة لسلطة النظام، تتبع فرق البحث المحلية أساليب عمل بدائية وتفتقر إلى تقنيات مسح وبحث عصرية.

وغالبا ما يستخدم عناصرها المجارف أو المعاول أو حتى أيديهم في عمليات البحث.

من غرب سوريا (فرانس برس)
من غرب سوريا (فرانس برس)

فبعد سنوات طويلة من الحرب التي استنزفت اقتصاد البلاد، لم تعد المرافق الخدمية قادرة على توفير احتياجات الناس لا سيما الكهرباء في ظل شح متواصل في الوقود، ما يدفع فرق الإنقاذ الأجنبية إلى الاعتماد على مواردها الخاصة.

يشار إلى أن الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة بلغت 7,8 درجة وتبعته هزات ارتدادية عدّة، سوى مناطق برمتها بالأرض في البلدين، وحصد أكثر من 35 ألف قتيل وشرد الملايين أيضاً، مدمراً آلاف المباني السكنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
موفد العربية يرصد عمل فرق الإنقاذ وطواقم الدعم التي تقدم المساعدة للمحتاجين موفد العربية يرصد عمل فرق الإنقاذ وطواقم الدعم التي تقدم المساعدة للمحتاجين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط