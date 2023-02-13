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قوافل تنقل مساعدات تتجه إلى الشمال الغربي المتضرر من الزلزال في ريف منبج بمحافظة حلب (أرشيفية من رويترز)
زلزال تركيا

فيديو لموظفة بالهلال الأحمر.. "الأسد يطلب نصف المساعدات"

دبي - العربية.نت
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سلط الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوع الضوء على مسألة توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا، وسط اتهامات للنظام بالاستحواذ عليها، ووصول القليل منها فقط للمتضررين.

وبينما تتواصل جهود الإنقاذ بحثاً عن ناجين من الكارثة، يواجه الآلاف مصيرهم في العراء، كما تعلو أصوات الداعين لإيصال المساعدات لمستحقيها.

وفيما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن النظام اشترط مصادرة نصف المساعدات التي تخرج من مناطق الإدارة الذاتية أو الهلال الأحمر الكردي إلى ريف حلب، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد فيديو لعاملة إنسانية.

فقد قالت موظفة ألمانية في الهلال الأحمر الكردي متواجدة مع قافلة المساعدات القادمة من مناطق شمال شرقي سوريا باتجاه حلب، إن "نظام الأسد يشترط تسليمه نصف المساعدات على الأقل للسماح لنا بالدخول إلى مناطقه".

وكان مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، قد أكد في مقابلة سابقة مع "العربية"، أن مساعدات وصلت من مختلف الدول العربية، مطالباً بوجود آلية لتوزيعها إلى مستحقيها وعدم سرقتها.

بالتنسيق معها

يشار إلى أن حكومة النظام الخاضعة لعقوبات غربية كانت أكدت سابقاً أن جميع المساعدات ينبغي أن تكون بالتنسيق معها ويجري توصيلها من داخل سوريا لا عبر الحدود التركية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة.

في المقابل، يتهم بعض المراقبين دمشق بتوجيه المساعدات صوب المناطق الموالية لها.

يذكر أن حصيلة الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا ارتفعت إلى نحو 35 ألفاً، وسط دمار هائل طال آلاف المباني.

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