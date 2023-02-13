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زلزال تركيا

"السلام عليكم".. طفلة سورية تحيي منقذيها من تحت الركام

الأكيد أنه من إحدى المناطق التركية التي ضربها الزلزال المدمّر

دبي - العربية.نت
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لم يتمالك رجال الإنقاذ الأتراك أنفسهم بعدما سمعوا أثناء أدائهم عملهم بإنقاذ عائلة من تحت أنقاض الزلزال المدمّر، أنفسهم بعدما سمعوا صوت طفلة تحييهم.

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فمن بين حطام الحجر، علا صوت طفلة تلقي التحية على عناصر الفرق، قائلة: "السلام عليكم" باللهجة السورية، ليرد عليها الشبّان المنقذرين بكل حماس: "وعليكم السلااااااام".

وبينما انتشر مقطع الفيديو كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد، لم يتبيّن في أي منطقة تركية التقط.

إلا أن الأكيد أنه من إحدى المناطق التركية التي ضربها الزلزال المدمّر الاثنين الماضي.

وظهّر الشبّان المنقذون يحاولون إخراج الطفلة التي بادرت بدورها إلى إلقاء السلام عليهم بلغتها ولهجتها بكل ما تحمله براءة الأطفال من معنى.

29605 ضحية

يشار إلى أن آخر إحصائيات رسمية في تركيا كانت سجلت ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 29605 أشخاص، وفقاً لإدارة الكوارث والطوارئ.

ورغم تلك الأرقام ومع تأكيد المسؤولين عن احتمال ارتفاعها مجدداً، إلا أن الآمال بانتشال مزيد من الناجيين مازالت موجودة.

فقد أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي الأحد، أن السلطات لم تفقد الأمل في العثور على أحياء.

كما قال إن قرابة 34 ألف شخص من فرق الإنقاذ يواصلون عمليات البحث عن العالقين في المناطق المنكوبة رغم الظروف الصعبة، وفق ما نقله تلفزيون "تي آر تي" التركي.

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