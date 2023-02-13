"السلام عليكم".. طفلة سورية تحيي منقذيها من تحت الركام
الأكيد أنه من إحدى المناطق التركية التي ضربها الزلزال المدمّر
لم يتمالك رجال الإنقاذ الأتراك أنفسهم بعدما سمعوا أثناء أدائهم عملهم بإنقاذ عائلة من تحت أنقاض الزلزال المدمّر، أنفسهم بعدما سمعوا صوت طفلة تحييهم.
فمن بين حطام الحجر، علا صوت طفلة تلقي التحية على عناصر الفرق، قائلة: "السلام عليكم" باللهجة السورية، ليرد عليها الشبّان المنقذرين بكل حماس: "وعليكم السلااااااام".
وبينما انتشر مقطع الفيديو كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد، لم يتبيّن في أي منطقة تركية التقط.
إلا أن الأكيد أنه من إحدى المناطق التركية التي ضربها الزلزال المدمّر الاثنين الماضي.
وظهّر الشبّان المنقذون يحاولون إخراج الطفلة التي بادرت بدورها إلى إلقاء السلام عليهم بلغتها ولهجتها بكل ما تحمله براءة الأطفال من معنى.
29605 ضحية
يشار إلى أن آخر إحصائيات رسمية في تركيا كانت سجلت ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 29605 أشخاص، وفقاً لإدارة الكوارث والطوارئ.
طفلة سورية تحيي رجال الإنقاذ الأتراك أثناء إخراجها من بين الركام— Asya Hesham (@AsyaHesham) February 12, 2023
وعليك السلام ورحمة الله ..
وعليكِ أحسن مما قلتِ ..آمين.#زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/WDSosdDO3Z
ورغم تلك الأرقام ومع تأكيد المسؤولين عن احتمال ارتفاعها مجدداً، إلا أن الآمال بانتشال مزيد من الناجيين مازالت موجودة.
فقد أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي الأحد، أن السلطات لم تفقد الأمل في العثور على أحياء.
كما قال إن قرابة 34 ألف شخص من فرق الإنقاذ يواصلون عمليات البحث عن العالقين في المناطق المنكوبة رغم الظروف الصعبة، وفق ما نقله تلفزيون "تي آر تي" التركي.
-
قافلات على أبواب حلب.. الأسد يشترط لإدخالها!الأكراد يرفضون تسليم المساعدات لجهة عسكرية خوفا من سرقتها سوريا
-
طلاب قبارصة فازوا ببطولة في تركيا ثم قتلهم الزلزال!إحصائيات رسمية سجلت ارتفاع الضحايا إلى 29605 أشخاص العرب والعالم
-
ماتوا وبقي الحب.. صور تثبت كيف دمّر زلزال سوريا كل شيءالكارثة خلّفت أكثر من 35000 ضحية في كلا البلدين حتى الآن سوريا