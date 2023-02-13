"النظام سيستغل الموقف".. هناك من يمنع مساعدة شمال سوريا

على وقع التشديد الدولي على ضرورة دخول المساعدات في أسرع وقت إلى شمال غرب سوريا، أعلن متحدث باسم

الأمم المتحدة، أن نقل لوازم الإغاثة من المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام في سوريا إلى الأراضي التي تسيطر عليها جماعات المعارضة يتعثر بسبب مشكلات في الحصول على موافقة إحدى هذه الجماعات.

وأضاف متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأحد، بأن هناك مشاكل في الحصول على موافقة من "هيئة تحرير الشام"، التي تصنفها الأمم المتحدة والولايات المتحدة منظمة "إرهابية"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

مادة اعلانية

في حين أحجم مسؤول آخر من المنظمة عن التعليق، واكتفى بالقول إن المنظمة الدولية تواصل العمل مع الأطراف المعنية لدخول المنطقة.

لن نسمح للنظام باستغلال الموقف

ردّاً على ذلك، برر مصدر من هيئة تحرير الشام لوكالة رويترز، أن الجماعة لن تسمح بدخول أي شحنات من مناطق تسيطر عليها حكومة النظام، وأن المساعدات ستصل من تركيا إلى الشمال.

كما أضاف المصدر، وهو غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، بأن الهيئة لن تسمح للنظام باستغلال الموقف للتظاهر بأنه يقدم المساعدة"، وفق زعمه.

أتت هذه التطورات بينما حثّ غير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، لدى وصوله إلى دمشق الأحد، على ضرورة الوصول لأكبر عدد ممكن من المواقع، سواء عبر خطوط المواجهة أو عبر الحدود، قائلاً: "نحتاج إلى مزيد من الموارد".

في حين تم يوم الخميس رفض دخول قافلة مساعدات تضم وقودا وأغراضا أخرى من منطقة خاضعة لسيطرة الأكراد إلى أخرى خاضعة لسيطرة جماعات المعارضة المدعومة من تركيا.

لكن تركيا قالت الأسبوع الماضي إنها ربما تفتح معبرا حدوديا مباشرا مع المناطق التي تسيطر عليها حكومة النظام في سوريا.

وقال ينس لاركيه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لرويترز إن الأمم المتحدة تأمل أيضا في تكثيف

العمليات عبر الحدود من خلال فتح نقطتين حدوديتين إضافيتين بين تركيا والمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا لنقل المساعدات.

3500 ضحية

يشار إلى أن نحو 3500 شخص في سوريا قضوا حتى الآن جراء الزلزال، ووقع العدد الأكبر من هؤلاء الضحايا في شمال غرب البلاد الذي تسيطر هيئة تحرير الشام على معظم أنحائه.

ولم تصل سوى كميات قليلة من مواد الإغاثة إلى تلك المنطقة بسبب إغلاق الخطوط الأمامية مع قوات النظام.

ولا يوجد الآن سوى معبر واحد يربطها بتركيا في الشمال السوري.